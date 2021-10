“¿Qué día puede?”: Santiago Creel invitó a AMLO a una de sus clases tras críticas a la UNAM

Santiago Creel invitó al presidente a que asista a una de sus clases en la UNAM (Foto: Twitter/@SantiagoCreelM)

Santiago Creel Miranda, ex secretario de Gobernación durante la administración de Vicente Fox Quesada, invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que asista a una de sus clases en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); esto, luego de las críticas que lanzó el mandatario a la máxima casa de estudios.

A través de su cuenta de Twitter, el diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) y vicepresidente de la Cámara de Diputados recordó que el jefe del Ejecutivo señaló que en la Universidad ya no se imparten clases de derecho constitucional, por lo que el panista lo invitó a presenciar una de sus sesiones.

En la publicación, Creel Miranda explicó que, a la par de su trabajo como legislador, es docente en la UNAM e imparte la asignatura tres días a la semana, horarios en los que aseguró, el mandatario federal está invitado.

Creel Miranda explicó que es docente en la UNAM e imparte la asignatura tres días a la semana (Foto: Twitter/@SantiagoCreelM)

“Sr. Presidente @lopezobrador_, usted ha dicho que en la @UNAM_MX ya no se imparten clases de derecho constitucional. Todos los lunes, miércoles y viernes doy clases de esta materia en nuestra máxima casa de estudios; lo invito. ¿Qué dice? ¿Qué día puede?”, escribió en su red social.

Ante la invitación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar; varios usuarios criticaron al legislador, pues declararon que lo único que podría enseñar Creel Miranda es la evasión fiscal y el lavado de dinero.

Lo anterior, luego de que se diera a conocer que el ex titular de Segob podría estar relacionado con las actividades y acusaciones de lavado de dinero por las que se emitió una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.

La mayoría de sus seguidores se burlaron del presidente, ironizando en que calificará de “conspiradores” a los profesores que lo reprueben (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

“Paso! Si tú eres el maestro, ahora entiendo mucho jajajajaja ¿cuándo das la clase de evasión fiscal y lavado de dinero?”

“A eso se refiere el Presidente. ¿Cómo es posible que alguien que se ha encargado de violentar la Constitución imparte clases de derecho constitucional en la máxima casa de estudios del país?” y “Déjame adivinar, ¿qué puede enseñar el coordinador panista del Pacto por México? 1. Cómo poner bienes públicos en manos privadas. 2. Cómo entregar un mercado en condiciones ventajosas. 3. Cómo fingir competencia para matar una empresa pública”, fueron otras de las respuestas.

Sin embargo, la mayoría de sus seguidores se burlaron del presidente, ironizando en que calificará de “conspiradores” a los profesores que lo reprueben.

“Qué tal que lo reprueba por burro y vaya a salir con que es un ‘complot’, que le tiene mala fe. Mire, hay maderas que no agarran el barniz, ahí déjelo, mejor ayudemos a que en la oposición haya un plan sólido para que rápido se vaya a su rancho y deje de hacer daño”, sentenció una internauta.

El legislador del PAN calificó de “absolutamente reprobable” el ataque del presidente López Obrador a la UNAM (Foto: Twitter / @SantiagoCreelM)

“¿Tiene idea cuánto tiempo tardaría @lopezobrador_ en aprobar la materia? Una pista, tardó 14 años en acabar una licenciatura y con 7.8, mejor no pierda el tiempo”, se mofó otro.

Cabe señalar que el pasado viernes 22 de octubre, el legislador del PAN calificó de “absolutamente reprobable” el ataque del presidente López Obrador a la UNAM, al tiempo que manifestó que el mandatario no está para ser un “buscapleitos callejero”.

“Que dirija sus críticas de polarización contra la UNAM es absolutamente reprobable. Este gobierno ha traspasado muchas fronteras (…) y por ello la polarización de las mañaneras tiene que acabar; el presidente tiene que reflexionar, él no está para ser un buscapleitos callejero, esa no es una misión, si hubiese sido, pues no lo hubiesen elegido Presidente del República”, sentenció en entrevista a medios en San Lázaro.

SEGUIR LEYENDO: