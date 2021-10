José Narro, exrector de la UNAM, admitió que usó el término “nini”, pero no para descalificar

José Narro Robles (Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, admitió que ha utilizado el término “nini”, pero precisó que no es de su autoría, ya que la expresión surgió en Europa para simplificar e identificar a los jóvenes que no estudian ni trabajan, pero no con la intención de descalificar.

En entrevista con El Universal, el también exsecretario de Salud, respondió a las acusaciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes 22 de octubre, cuando señaló a Narro Robles de haber denostado a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.

“(...) Un exrector que tiene mucha influencia, (José) Narro, se va de secretario de Salud y en ese tiempo habla de los ninis, exrector de la UNAM, de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, algo ofensivo, pero no solo eso. Siendo secretario de salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec… Estamos hablando del rector.. Afortunadamente no todos están así”, aseveró en su conferencia mañanera del viernes,

José Narro admitió haber usado el término, el cual -dijo- es utilizado para señalar uno de los problemas de las sociedades contemporáneas.

(Foto: Cuartoscuro/ Archivo)

“El término nini (...) efectivamente, yo lo usé; incluso, hay organismos que llevan el recuento de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Entonces, no, no es un término que yo hubiera acuñado, menos uno que descalifica, que pone en una situación de tratar de denostar a un conjunto de personas, es un término que se utiliza para señalar uno de los problemas de las sociedades contemporáneas, y yo lo utilicé así”, aseveró.

Precisó que nunca, como rector de la UNAM o como director de la Facultad de Medicina, acudió a actos políticos, y precisó que renunció al PRI desde hace dos años y medio.

“Lo único que puedo decir es que yo fui militante del PRI, que nunca, como rector de la Universidad o como director de la Facultad de Medicina, tuve una presencia en actos políticos de partido (...) Renuncié al PRI hace dos años y medio y no tengo ninguna otra cosa que señalar”, resaltó.

Narro Robles destacó que el gran problema no es una situación de una condición personal, sino la polémica que abrió el propio presidente.

El tema, dijo, es en la función social de la educación superior, el gran compromiso que deben tener las instituciones públicas, particularmente, pero no exclusivamente, con la sociedad, así como la vocación y compromiso para formar a los estudiantes dentro de la ciencia, metodología, dentro del pensamiento, pero también con valores de solidaridad con la nación.

Respecto a las descalificaciones a la UNAM por parte de López Obrador, quien aseguró que la Universidad Nacional se volvió individualista, apoyó las ideas neoliberales y se “derechizó”; el exrector aseguró que no obedecen a la realidad, pues en la institución confluyen todas las corrientes de pensamiento.

FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO/ ARCHIVO

“Y qué bueno, por fortuna así es y así seguirá siendo, todas las corrientes de pensamiento, ideologías, las escuelas económicas, jurídicas, sociológicas, antropológicas; en la Universidad se estudia con absoluta libertad en todas las corrientes del pensamiento, qué bueno que así sucede”, enfatizó.

Cabe recordar que el pasado jueves 21 de octubre, López Obrador descalificó a la Universidad Nacional al señalar que perdió su esencia de formar a profesionales para servir al pueblo y se volvió individualista, al defender proyectos neoliberales.

“Afectaron dos generaciones en las universidades públicas, hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo”, aseveró.

Aunque sus declaraciones desataron un sinfín de reacciones de académicos, prestigiosos egresados e incluso políticos en defensa de la Universidad Nacional, López Obrador volvió a arremeter contra la máxima casa de estudios el viernes 22 de octubre.

Aseguró que aunque respeta todas las opiniones, siempre dice lo que piensa, por lo que insistió, era lamentable que la Universidad Nacional se hubiera “derechizado”.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO/ ARCHIVO

“Miren, yo respeto las opiniones y también siempre digo lo que pienso. No solo la UNAM sino todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal, todas. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos”, enfatizó.

Durante su tradicional conferencia mañanera de este viernes, López Obrador criticó que la máxima casa de estudios del país no “haya jugado un papel fundamental” en la crítica al “periodo neoliberal”.

“¿Pero dónde están los economistas de la UNAM que defienden un modelo alternativo al neoliberal? Se quedaron callados, los silenciaron y así en general. Entonces se requiere una sacudida y es una gran universidad pero no estuvieron a la altura de las circunstancias”, enfatizó.

“La crítica al neoliberalismo no surgió de la UNAM, de todas las atrocidades que se cometieron durante el periodo neoliberal, del saqueo del país, del saqueo más grande en la historia de México y que la Universidad no haya jugado un papel fundamental, determinante”, aseveró.

