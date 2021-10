Con la playera de Pumas, Rosario Robles salió en defensa de la UNAM ante las descalificaciones de AMLO

Las descalificaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han provocado un sinfín de reacciones en defensa de la “Máxima Casa de Estudios” del país por parte de académicos, periodistas y hasta políticos egresados, especialmente de la oposición.

Ahora quien respaldó a su alma mater a pesar de permanecer recluida en el penal de Santa Martha Acatitla fue nada más y nada menos que la ex funcionaria federal Rosario Robles Berlanga, quien utilizó su cuenta de Twitter para publicar una fotografía donde se le ve en el estadio Azteca con la playera de los Pumas, acompañado de un mensaje donde enfatiza el valor de la autonomía de pensamiento y cátedra en la institución:

Sin embargo, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México aprovechó la polémica de AMLO con la universidad para hacer alusión a la “injusticia” que vive durante su proceso judicial, aunque no dejará de luchar.

“No olvidemos nunca que ‘Por nuestra raza hablará el espíritu’. Por mi ha hablado el mío, forjado en la Gran Universidad Nacional. Pumas de Corazón [...] Desde aquellos años me enseñaron a luchar por las libertades. Hoy me ha sido arrebatada una, mi libertad física. Pero no mi capacidad de pensar críticamente”