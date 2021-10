“No fue mi intención”: Patricia Armendáriz pidió disculpas a familias de niños con cáncer

La morenista señaló que se llegará hasta las últimas en el caso (Foto: Instagram de Patricia Armendáriz)

Luego de haber sido fuertemente criticada en redes sociales, la diputada federal por parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Patricia Armendáriz, publicó un video en donde pidió disculpas por sus declaraciones entorno al desabasto de medicinas en el país.

“Genuinamente, de muy buena fe, pregunté en las redes si efectivamente ya había habido cambios y que quería casos reales, no estadísticas, casos de personas de carne y hueso, que me contaran que seguían padeciendo del problema del desabasto”, contó Armendáriz.

Cabe mencionar que la polémica se dio después de que la ex inversionista del programa Shark Tank pidió pruebas del desabasto de medicinas en hospitales públicos a las madres y padres de niños enfermos.

Patricia Armendáriz pidió disculpas por sus declaraciones por el desabasto de medicinas (Foto: Instagram@patyarmendariz.g)

“Desafortunadamente lo tomaron como si yo dijera que no creo que haya desabasto y de ninguna manera fue mi intención. Mi intención fue, genuinamente, querer ayudar con el problema porque por un lado escuchamos al secretario de Salud que ha habido avances significativos y por otro lado escuchamos a muchas voces decir que el desabasto es gravísimo y cruel. Vamos a ir al fondo del problema”, expresó la morenista en su video que publicó por medio de su cuenta personal de Twitter.

El pasado 20 de octubre, Armendáriz expuso que no recibió ni una sola evidencia ante su solicitud de pruebas sobre el desabasto de medicamentos.

“Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia”, escribió.

Le llovieron las críticas a la exconductora de Shark Tan México tras pedir evidencia de desabasto de medicamentos. (Imagen: Twitter/ @PatyArmendariz)

Ante dicha solicitud, cientos de cibernautas tundieron la publicación de la morenistas. Lilly Téllez, senadora por parte del Partido Acción Nacional (PAN), fue quien lanzó una de las críticas más duras en contra de Armendáriz al cuestionarle si era necesario que la “inviten a los funerales” de las personas que han padecido del desabasto.

La senadora del PAN compartió la respuesta de Xavier Tello, analista en temas de políticas de salud, quien aseguró que la morenista es un claro ejemplo de arrogancia y falta de valores humanos; además, en la publicación recordó que el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, reconoció el pasado viernes que en el país hay un desabasto de medicamentos.

“¿Qué pruebas quiere @PatyArmendariz ? ¿Qué se le invite a los funerales de los fallecidos?”, escribió Téllez.

Lilly Téllez contra el desabasto de medicamentos (Foto: Twitter/@LillyTellez)

Otros personaje que también reaccionó ante la publicación de Armendáriz, fue Chumel Torres, conductor de El Pulso de la República, escribió: “¿Qué tan podrido hay que tener el corazón?”. Además etiquetó a la diputada en los tuits de personas con las pruebas que había pedido.

Por otra parte, la Secretaría de Salud, a través del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA), ha llevado un conteo puntual de las y los menores de 18 años que padecen los diferentes tipos de cáncer en la república. Asimismo, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) lleva otro conteo bastante confiable del mismo fenómeno, con los cuales uno puede ver una relación similar entre las defunciones de las y los niños con cáncer.

La AMANC expuso en un comunicado oficial “ante el desabasto de medicamentos” que del 11 de diciembre de 2019 al 11 de diciembre de 2020, AMANC hizo un ejercicio de concientización en su página web, dejando ver que a lo largo de 365 días se habrían acumulado 2,190 decesos de menores de edad”. Es decir, casi un 2% más que la media nacional previo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

SEGUIR LEYENDO: