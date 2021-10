Arturo Elías Ayub defendió a Patricia Armendáriz

Arturo Elías Ayub (Foto: Cuartoscuro)

Durante su participación en el canal de YouTube del publicista Carlos Alazraki, Arturo Elías Ayub salió en defensa de su ex compañera del programa Shark Tank, Patricia Armendáriz, debido a que se refirieron a ella como alguien “que no es televisiva”.

El pasado 17 de octubre, en la última emisión de “Platicando con Alazraki”, el empresario catalogó a la diputada por parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como alguien “muy neta” luego de que Carlos Alazraki le expresara su descontento hacía Armendáriz.

“Pues yo defiendo a mi Paty. Tiene su tema político muy, me atrevo a decir que hasta radical, que hace que a gente que no coincida con sus creencias políticas pues no le caiga muy bien”, expresó Elías Ayub.

Atypical Teve es un canal de YouTube de Carlos Alazraki en donde participa Javier Lozano (Foto: YouTube/AtypicalTeve)

Sin embargo, las críticas hacia Armendáriz por parte de Alazraki no pararon, pues después de que Elías Ayub defendiera a su ex compañera, el publicista la comparó con el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, al mencionar que ambos gozan de hacer polémica en redes sociales.

“Ella seguro duerme feliz porque crea polémica, como Fernández Noroña y todos ellos duermen muy felices porque dicen traigo al pedo al país, todo increíble, no sé qué. Se duermen muy contentos”, comentó Alazraki, creador de Atypical Teve, canal de YouTube en donde también participa Javier Lozano.

Por su parte, Elías Ayub trató de llevar la conversación a otro tema pues mencionó que él evita externar a fondo sus posturas políticas y religiosas en redes sociales.

“Sí escondo mis pensamientos políticos, no en este sexenio, en todos. Me encanta la política, yo podría tener una cuenta de Twitter de política y estar opinando todo el día pero no es mi papel”, externó el empresario.

Patricia Armendariz estuvo en el foco de las críticas debido a sus declaraciones por el desabasto de medicinas (Foto: Instagram@patyarmendariz.g)

El pasado 20 de octubre, la diputada recibió fuertes críticas debido a que aseguró que no hay pruebas sobre el desabasto de medicamentos en centros de salud.

Patricia Armendáriz indicó que pidió pruebas del desabasto de medicinas en hospitales públicos a los padres y niños enfermos, pero ninguno pudo hacerle llegar alguna evidencia.

“Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia”, escribió.

Asimismo agregó que está pidiendo casos reales recientes porque “efectivamente hubo desabasto”. Asimismo, señaló que Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud (SSa), afirmó que esta condición se está resolviendo, por lo que insistió en conocer de casos de “víctimas del desabasto de su boca para apoyar”, esto con la finalidad de despolitizar y procurar resultados.

Le llovieron las críticas a la exconductora de Shark Tan México tras pedir evidencia de desabasto de medicamentos. (Imagen: Twitter/ @PatyArmendariz)

“Con un interés genuino de apoyar en lo que pueda en el desabasto les pedí a papás y mamás de nuestros queridos niños y enfermeros que me mandaran pruebas”, aseveró.

Ante ello, la senadora por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez reaccionó ante las declaraciones de Armendáriz al compartir la respuesta de Xavier Tello, analista en temas de políticas de salud, quien aseguró que la morenista es un claro ejemplo de arrogancia y falta de valores humanos.

Junto a la publicación, Téllez preguntó a Patricia Armendáriz qué tipos de pruebas quería, y de forma sarcástica cuestionó si la morenista quería que se le invitara a los funerales.

“¿Qué pruebas quiere @PatyArmendariz ? ¿Que se le invite a los funerales de los fallecidos?”, dijo la panista”.

En otra publicación, la senadora calificó de “miserables” a las personas que piden evidencia del desabasto, y aunque no nombró en específico a Armendáriz, los internautas infirieron que se refería a sus declaraciones.

SEGUIR LEYENDO: