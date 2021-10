“Que se le invite a los funerales”: Lilly Téllez contra Patricia Armendáriz por desabasto de medicamentos

Lilly Téllez arremetió contra Patricia Armendáriz por asegurar que no hay pruebas sobre el desabasto de medicamentos en centros de salud (Foto: Instagram)

Lilly Téllez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), arremetió contra la diputada morenista Patricia Armendáriz por asegurar que no hay pruebas sobre el desabasto de medicamentos en centros de salud.

Y es que a través de su cuenta de Twitter, la diputada federal por Morena indicó que pidió pruebas del desabasto de medicinas en hospitales públicos a los padres y niños enfermos, pero ninguno pudo hacerle llegar alguna evidencia.

“Pues pedí a papás, mamás, enfermer@s que me dieran evidencia de desabasto de medicamentos principalmente de nuestros queridos niños y no me dieron ni una sola evidencia”, escribió.

La diputada indicó que pidió pruebas del desabasto de medicinas, pero nadie pudo hacerle llegar alguna evidencia (Imagen: Twitter/ @PatyArmendariz)

Ante esto, la senadora del PAN compartió la respuesta de Xavier Tello, analista en temas de políticas de salud, quien aseguró que la morenista es un claro ejemplo de arrogancia y falta de valores humanos; además, en la publicación recordó que el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, reconoció el pasado viernes que en el país hay un desabasto de medicamentos.

“Un claro ejemplo de arrogancia y falta de valores humanos: “que le den evidencia”. Por cierto @PatyArmendariz puedes pedirla al Dr. Alcocer, quien el viernes RECONOCIÓ el desabasto. (Nomás lean las respuestas a su ofensivo tuit)”, aseveró en la red social.

Junto a la publicación, Téllez preguntó a Patricia Armendáriz qué tipos de pruebas quería, y de forma sarcástica cuestionó si la morenista quería que se le invitara a los funerales.

¿Qué pruebas quiere @PatyArmendariz ? ¿Que se le invite a los funerales de los fallecidos?

Lilly Téllez compartió la respuesta de Xavier Tello, analista en temas de políticas de salud (Foto: Twitter/@LillyTellez)

En otro tuit, la senadora calificó de “miserables” a las personas que piden evidencia del desabasto, y aunque no nombró en específico a Armendáriz, los internautas infirieron que se refería a sus declaraciones.

“La falta de medicamentos es real. Son unos miserables quienes desean pruebas de su veracidad. En febrero pasado presenté el exhorto para que las autoridades de salud garanticen los medicamentos, mismo que el Senado aprobó el mes pasado”, detalló la sonorense.

Sin embargo, Xavier Tello y Lilly Téllez no han sido los únicos en contestar a la morenista por el polémico tuit, pues cientos de usuarios y políticos de oposición han criticado a la exconductora de Shark Tank México.

Lilly Téllez calificó de “miserables” a las personas que piden evidencia del desabasto (Foto: Twitter/@LillyTellez)

Nariz Roja, una asociación que apoya a enfermos de cáncer, informó a la legisladora que puede mostrarle las facturas médicas, fotos y videos que avalan dicho desabasto.

“Te hemos respondido una y otra vez tus mensajes referentes al tema , te mandamos un DM y no respondiste , cuando gustes nos sentamos a mostrarte facturas , fotos, videos pero el que no quiere ver la realidad ni el mismo Dios te convence, son crueles , no tienen Piedad de nadie”, le contestaron.

En otro tuit, la asociación pidió a la diputada no molestar a los padres de niños con cáncer, y le ofreció un enlace del del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), en el que se da información detallada sobre el abasto de medicamentos en el país.

“Cuando lo revise, ofrezca disculpas por lo mejor ¡ánimo!”, sentenció el organismo.

Nariz Roja, una asociación que apoya a enfermos de cáncer, informó a la legisladora que puede mostrarle las facturas médicas, fotos y videos que avalan dicho desabasto (Imagen: Twitter/ @NARIZROJAAC)

Chumel Torres, conductor de El Pulso de la República, respondió: ¿Qué tan podrido hay que tener el corazón?”.

“Que triste y miserable tu forma de burlarse de los que más sufren. No se los vamos a perdonar nunca”, señaló una usuaria, a lo que Armendáriz respondió: “No me estoy burlando. Estoy genuinamente tratando de entender el problema y apoyar”.

Otros tantos cibernautas lamentaron la poca empatía de la funcionaria, pero ella les contestaba que sólo pidió casos reales recientes porque “efectivamente hubo desabasto y el secretario de Salud dice que ha mejorado significativamente. Y quiero casos de víctimas del desabasto de su boca para apoyar. Para despolitizar y procurar resultados”.

