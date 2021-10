Los “Cinco Fantásticos” lograron su registro como grupo parlamentario en el Senado

Emilio Álvarez Icaza Longoria y Germán Martínez Cázares a fuera del Senado de la República (Foto: Cortesía)

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, presidida por Ricardo Monreal, reconoció a la agrupación de las y los senadores del denominado Grupo Plural con el propósito de que puedan trabajar de manera conjunta para los fines políticos e ideológicos que correspondan.

De tal modo que, este jueves 21 de octubre, la junta dirigida por Monreal Ávila publicó el acuerdo de reconocimiento del Grupo Plural Parlamentario (GPP), en el que se especifican sus funciones y limitaciones.

Conforme a lo señalado en el acuerdo, las y los senadores del GPP “podrán actuar única y exclusivamente en los trabajos legislativos del Pleno de esta Cámara de Senadores, de las Comisiones y los comités, pudiendo participar de las deliberaciones y decisiones de la Cámara, en el orden que la Presidencia de la Mes Directiva determine”.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) no llegó a acuerdos para discurit en el pleno estas reformas (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

Sin embargo, contarán con numerosas limitaciones fácticas respecto a los otros grupos parlamentarios. Por ejemplo, no podrán acceder a los derechos y prerrogativas contenidos en las legislaciones correspondientes, otorgados a los Grupos Parlamentarios que fueron constituidos al inicio de la LXIV Legislatura (2018).

Tampoco tendrán participación en los órganos de gobierno de esta soberanía. La o el representante del GPP tendrá carácter de invitada/invitado permanente sin voto en la Jucopo y en la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

En consecuencia, para el reordenamiento legislativo al interior del Senado, Gricelda Valencia, senadora de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), decidió pasarse al grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT).

Cabe señalar que este cambio, que no perjudica en nada a los promotores de la llamada 4T, es en beneficio del Partido del Trabajo, pues de este modo conservan el mínimo de cinco integrantes para recibir 312,000 pesos mensuales por cada senador en el Senado de la República.

Gricelda Valencia de la Mora, senadora por Morena, se sumó a la bancada del PT tras la creación del GPP (Foto: Twitter / @SenGriceldaVal)

Por medio de una carta, y con fundamento en el Artículo 8, fracción cuarta del Reglamento del Senado de la República, Valencia de la Mora notificó este jueves 21 de octubre a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, que a partir de esta fecha pertenecía a la bancada del PT.

La planeación del GPP data del 27 de septiembre de este año, cuando Nancy De la Sierra Arámburo y Alejandra del Carmen León Gastélum, del PT; Emilio Álvarez Icaza Longoria, sin partido; Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional (PAN); y Germán Martínez Cázares, de Morena, comunicaron a Ricardo Monreal sus intenciones de crear esta asociación.

Respecto a la dinámica parlamentaria, Sánchez Cordero ya había definido que por apego al Estado de derecho, el GPP no podrá conformarse como un grupo parlamentario más, ya que la creación de éstos se atiene a la dinámica partidaria nacional.

Gustavo Madero, del PAN, también integra el GPP (Foto: Cuartoscuro)

El criterio recordado por la ex secretaria de Gobernación se atiene a que la militancia en un partido político es voluntaria y ésta está sujeta a la empatía ideológica que se tiene con la corriente que define dicho partido, por lo que la creación de los grupos parlamentarios obedecen a la decisión del ciudadano por militar en una organización.

Bajo un criterio similar, Monreal Ávila expuso que existía un riesgo de balcanización al interior del Senado, por lo que aseguró que se reflexionará ampliamente respecto a este tópico.

“No es una fácil decisión y tampoco presenta una opinión pragmática ¿Queremos o no fortalecer el régimen de partidos? ¿Queremos o no reformar o refrendar la posición política?”, dijo a medios de comunicación a finales de septiembre.

