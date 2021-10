“Hay alto riesgo de fuga”: Antonio Attolini reaccionó al caso de Rosario Robles

Las declaraciones Antonio Attolini se dieron ante una publicación de Martha Tagle (Foto: Facebook / @antonio.attolini)

El politólogo Antonio Attolini reaccionó ante la decisión del juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, el cual determinó que Rosario Robles, procesada por omisiones en desvíos millonarios del erario público, deberá seguir en prisión preventiva porque prevalece un riesgo elevado de que pudiera fugarse.

El comentario de Attolini se dio ante una publicación de la ex diputada Martha Tagle, en donde mencionó que mientras que a Robles seguirá encarcelada, Emilio Lozoya Austin “se da la vida en grande”.

“Lozoya ha decidido colaborar con la FGR y trae un brazalete electrónico. No hay riesgo de fuga. Robles ha decidido refundirse en la cárcel antes que colaborar con las autoridades que la acusan. Hay alto riesgo de fuga. ¿Algo más?”, escribió Attolini a través de su cuenta oficial de Twitter.

Attolini defendió la postura del juez ante el caso de Rosario Robles (Foto: Twitter/@AntonioAttolini)

Sin embargo, Tagle no es la única que recordó las fotografías en las que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) fue captado disfrutando de una cena en un lujoso restaurante localizado en la Ciudad de México. El ex presidente Vicente Fox Quesada emitió su pronunciamiento al respecto al cuestionar si ambos casos han sido tratados de manera justa.

“Que cabezones abusivos. La mujer en la cárcel sin juicio, el otro en casa y festejando en el restaurante Hunan. ¿Es eso justicia? ¡Por Dios!”, expresó el ex presidente mexicano.

Por otro lado, a pesar de que Villar Ceballos valoró que otras medidas eran idóneas, como el brazalete electrónico o el arraigo domiciliar que esperaba la defensa, también señaló que la prisión era justificada para que Rosario Robles no se sustraiga de la justicia y pueda ser juzgada mientras está en la cárcel.

De ese modo, la Fiscalía General de la República (FGR) podrá continuar los procesos por omisiones en daños al erario público por más de 5 mil millones de pesos, cometidos mientras Robles Berlanga se desempañaba al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El ex presidente mexicano se pronunció sobre la prisión preventiva de Rosario Robles (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

El juez consideró que si la ex funcionaria quedaba a resguardo en su domicilio, se le facilitarían los medios para huir del territorio mexicano, además, los problemas de salud que padece no son un obstáculo para estar en prisión, porque cada vez que enfrente una situación de ese tipo, puede solicitar revisiones y las medidas pertinentes.

Tras la decisión del juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, la defensa legal de Robles Berlanga, declaró que impugnarán mediante una apelación. En un breve encuentro con la prensa, el abogado Epigmenio Mendieta señaló que ni él ni Rosario Robles, procesada por omisiones en desvíos millonarios del erario , comparten la decisión del juez de Control porque utilizó tres argumentos que “ya habían sido superados”:

La audiencia de Rosario Robles se llevo a cabo en el Reclusorio Sur (Foto: Graciela López/Cuartoscuro)

El primero de ellos fueron las contradicciones entre ella y su ex abogado sobre el motivo del viaje por el que salió del país antes de ser aprehendida. “Ella regresó al país y no tenía una medida cautelar”, señaló Mendieta.

Otro argumento fue un documento procedente del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) que, en su defensa, en le etapa inicial de la audiencia que comenzó en 2019, dijo que no se le había sido facilitado pese a que se probó que sí lo poseían y pudieron revisarlo. Y tercero, que supuestamente no proporcionó los domicilios que alquiló en otra época

