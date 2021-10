“Que cabezones abusivos”: Vicente Fox se pronunció sobre prisión preventiva de Rosario Robles

Previo a la decisión del juez, Vicente Fox Quesada se solidarizó con Rosario Robles, ex funcionaria acusada de desvío de recursos millonarios (Fotos: Bloomberg // Cuartoscuro)

Recientemente, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos determinó que Rosario Robles Berlanga, ex titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), deberá permanecer en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla, tal y como lo propuso la Fiscalía General de la República (FGR), esto debido a que prevalece un riesgo elevado de fuga por parte de la ex funcionaria.

En este contexto, uno de los políticos que dieron a conocer sus impresiones sobre la decisión del juez fue el militante del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada, quien nuevamente utilizó su cuenta oficial de Twitter para emitir su pronunciamiento al respecto. “Que cabezones abusivos. La mujer en la cárcel sin juicio, el otro en casa y festejando en el restaurante Hunan. ¿Es eso justicia? ¡Por Dios!”, expresó el ex presidente mexicano.

Con su comentario, el político de 79 años recordó las fotografías de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien hace algunas semanas fue captado disfrutando de una cena en un lujoso restaurante localizado en la Ciudad de México (CDMX).

El ex presidente mexicano se pronunció sobre la prisión preventiva de Rosario Robles (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

Las reacciones al comentario de Fox Quesada no se hicieron esperar y algunos usuarios de Twitter aprovecharon la publicación del panista para expresar sus opiniones sobre la decisión del juez. Sin embargo, otros hicieron énfasis en la participación de Robles en el caso de “La Estafa Maestra”, una investigación periodística que reveló el desvío de recursos públicos mediante la asignación de millonarios contratos irregulares para la supuesta realización de obras en al menos once dependencias gubernamentales.

“¿Qué hizo Rosario Robles para que la odien así”, “A los ojos del pejelagarto cometió el mayor pecado: ‘lo traicionó. Por eso está decidido a destruirla”, “Injusticia para la señora Robles, esta vez sí la hubieran apoyado para seguir su juicio en casa, creo que ya es justo”, “Crueldad, ahora sí desconozco a los miserables de Morena” y “En prisión por desvío de miles de millones de pesos de la Estafa Maestra”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación de Vicente Fox Quesada.

Previo a la determinación dada a conocer durante la noche de este miércoles, el ex mandatario respaldó a la ex titular de Sedesol y puntualizó que el actual gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quiere obtener “verdades” que no existen y calificó a Rosario Robles como una mujer íntegra y honesta”.

Abogado de Robles apelará su prisión preventiva

Rosario Robles Berlanga mantendrá prisión preventiva oficiosa en el penal de Santa Martha Acatitla (Foto: Ilse Huesca/Cuartoscuro)





Tras la decisión del juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, la defensa legal de Robles Berlanga, declaró que impugnarán mediante una apelación. En un breve encuentro con la prensa, el abogado Epigmenio Mendieta señaló que ni él ni Rosario Robles, procesada por omisiones en desvíos millonarios del erario , comparten la decisión del juez de Control porque utilizó tres argumentos que “ya habían sido superados”:

El primero de ellos fueron las contradicciones entre ella y su ex abogado sobre el motivo de viaje por el cual salió del país antes de ser aprehendida. “Ella regresó al país y no tenía una medida cautelar”, señaló Mendieta.

Otro argumento fue un documento procedente del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) que, en su defensa, en le etapa inicial de la audiencia que comenzó en 2019, dijo que no se le había sido facilitado pese a que se probó que sí lo poseían y pudieron revisarlo. Y tercero, que supuestamente no proporcionó los domicilios que alquiló en otra época.

