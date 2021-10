“Todo está documentado”: Miguel Ángel Mancera sobre mantenimiento de la Línea 12

Miguel Ángel Mancera aseguró que los trabajos de mantenimiento y rehabilitación que se hicieron a la línea 12 durante su administración están documentados, además (Foto: Cuartoscuro)

Miguel Ángel Mancera, exjefe de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), aseguró que los trabajos de mantenimiento y rehabilitación que se hicieron a la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro durante su administración están documentados.

En entrevista, el senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) dijo que su nombre no figura entre los 10 ex colaboradores del Proyecto Metro que fueron citados por la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) a comparecer, pero aclaró que no va a litigar en los medios.

El perredista señaló que el colapso de la Línea Dorada es un tema que no vincula “con la política, ni es deseable que se vincule con la política, por todo lo que implica, debe ser así, estrictamente técnico, jurídico, no más allá”.

Asimismo, dijo sentirse tranquilo porque no lo han citado a declarar por el caso del derrumbe en la Línea 12, e insistió en que su administración jamás señaló como responsable de las deficiencias en la Línea 12 a su antecesor y hoy titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

“Mi posición es la misma, nosotros seguimos atentos, pendientes, a cualquier llamado que hubiera de la autoridad, no ha sido el caso hasta ahora, de ninguna manera, y por lo demás, no vamos a litigar en medios nada”, declaró.

Y agregó: “Simple y sencillamente todo lo que se hizo en la administración está documentado, todos los dictámenes que se elaboraron están presentados, el dictamen que se rindió al Senado de la República después del sismo de 2017, está documentado también con las empresas y las personas expertas que participaron en las rehabilitaciones, todo, absolutamente, todo está documentado”.

Recordó que en varias ocasiones se señaló la sobrecarga como parte del colapso, sin embargo, “de lo que han dicho las personas que se ocuparon de estas tareas, los expertos, las personas que tuvieron este encargo de que la zona que lamentablemente colapsó, jamás tuvo carga extra, esa carga fue hacia las curvas, es decir, a un kilómetro de distancia”.

Miguel Ángel Mancera manifestó que siempre ha sido su ánimo que en este tema “no haya sesgos políticos” y que los resultados de la investigación deriven del resultado de expertos y expertas.

“Nosotros en su momento hicimos también algunas precisiones jurídicas cuando nos correspondió a la administración, estuvieron encargadas tanto las áreas de contraloría como las áreas de procuración de justicia, ahora es otra administración y son otras las autoridades que tienen estos”, concluyó.

Cabe señalar que el pasado 18 de octubre, el despacho Regino Abogados Penalistas en conjunto con el Colectivo por la Seguridad del Metro, informaron que presentarán una denuncia penal en contra de Miguel Ángel Mancera, Jorge Gaviño Ambriz y Jorge Jiménez Almaraz, quienes se desempeñaron como directores del Sistema de Transporte Colectivo durante su gestión.

La denuncia se presentará el próximo miércoles, “porque fue durante su administración cuando se llevó a cabo la sobrecarga de la vía elevada, a pesar de que en 2017 el despacho Colinas de Buen le avisó al gobierno de Mancera del grave riesgo que se estaba presentando con esa sobrecarga en la trabe del colapso ocurrido en la Línea 12 del Metro” el pasado 3 de mayo, informó el abogado Gabriel Regino Garcia en conferencia de prensa.

El abogado anunicó que también presentará otra denuncia en contra de la ex directora del Metro, Florencia Serranía, y el actual secretario de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México, debido a que la empresa DNV dio a conocer que en diciembre de 2019 “la Secretaría de Obras contrató un dron para filmar toda la trabe de las columnas 12 y 13 que son las del colapso y que desde entonces advirtieron la separación de vigas, hicieron algo? No hicieron nada, cómo se llama eso: negligencia criminal”.

