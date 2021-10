“Chivos expiatorios”: Vicente Fox reclama que la Fiscalía no vaya contra Ebrard y Sheinbaum por colapso de la Línea 12

Fotos: Cuartoscuro // Presidencia de México

A través de su cuenta de Twitter, el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, se lanzó en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras las nuevas revelaciones por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre la investigación en torno al colapso de la Línea 12 del metro.

La titular del órgano de justicia, Ernestina Godoy, anunció el jueves pasado que la fiscalía irá tras de 10 personas involucradas en la construcción del tramo que se desplomó el pasado 3 de mayo sobre Avenida Tláhuac, a punto de llegar a la estación Olivos. En la carpeta de investigación filtrada a la prensa se señala que los cargos serán por homicidio culposo, daño a la propiedad y lesiones.

Uno de los principales implicados será Enrique Horcasitas, director del Proyecto Metro cuando Marcelo Ebrard estaba al frente del gobierno de la Ciudad de México. El ahora secretario de Relaciones Exteriores se defendió la mañana de hoy durante la conferencia de prensa matutina de AMLO: “Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí [al frente de la SRE], no podría yo dar la cara [...] Actué profesional y de una manera íntegra [...] Yo cumplí con mi deber en ese momento”.

Sin embargo, hay personas que todavía lo señalan como uno de los principales responsables del colapso de la Línea 12 del metro. Fue durante su administración que se realizó la construcción e inauguración del mismo. Sin embargo, no pasó ni medio año desde que Marcelo Ebrard cortó el listón para que la obra fuera suspendida.

Para el ex presidente de México con el Partido Acción Nacional, Vicente Fox Quesada, los principales responsables son Marcelo Ebrard y la actual Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbuam.

“Pues aunque lo niegues mil veces nadie te cree. Tienes chivos expiatorios no los verdaderos culpables!! SHIENBAUM Y EBRARD”, así lo expresó el ex panista a través de su cuenta de Twitter.

Según se reveló en la carpeta de investigación, los primeros señalados por la Fiscalía de la Ciudad de México son responsables de obra, supervisores y empleados que trabajaron de cerca la construcción del tramo de la línea 12 que se desplomó, además del director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.

Sin embargo, para varios personajes de oposición, se trata de chivos expiatorios usados como una estrategia para desviar la responsabilidad de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbuam, quienes son algunos de los personajes favoritos para las elecciones presidenciales del 2024 por parte de Morena.

Ante este tipo de acusaciones, el vocero de la fiscalía, Ulises Lara, defendió la investigación del órgano de justicia: “De ninguna manera [la investigación] obedece a consignas políticas ni busca la fabricación o protección de culpables”, sino que se llevó a cabo de manera “exhaustiva y profunda”.

El abogado Gabriel Regino representa a 5 de las 10 personas acusadas por la fiscalía. El controversial abogado era subsecretario de Seguridad Pública de Ciudad de México cuando López Obrador el el Jefe de Gobierno capitalino.

El litigante argumenta que hay errores en la denuncia de la fiscalía “Por qué pretende perseguir a ex servidores públicos que no tienen ninguna relación con los hechos, porque nuestros representados del Proyecto Metro no eran los responsables ni administrativamente ni legalmente, en la supervisión ni de la construcción de la obra”. En ese mismo órden de ideas, el Gabriel Regino aseguró que el objetivo detrás de la investigación por parte de la fiscalía es “el de la venganza. Esto es una persecución política 100 por ciento”.

