Diputados aprobaron en lo general la Miscelánea Fiscal 2022

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, por 260 votos a favor, 218 en contra y cero abstenciones, el dictamen de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022 remitida por el presidente de México el pasado 8 de septiembre, como parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022.

El dictamen con proyecto de decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos.

Ley del Impuesto Sobre la Renta

Dentro de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), se propuso, entre otras cosas, regular las autorizaciones que otorga la autoridad fiscal para la enajenación de acciones a costo fiscal en los casos de reestructuración de sociedades constituidas en México pertenecientes a un mismo grupo, además de combatir el mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, o eliminar la excepción que en la actualidad considera para los pagos por concepto de asistencia técnica, transferencia de tecnología o regalías.

Asimismo, se busca incluir reglas sobre pérdidas fiscales, eliminar a personas físicas del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Destacó también que no existe obligación de presentar declaraciones informativas por retenciones de servicios profesionales.

Ley del Impuesto al Valor Agregado

La reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que la enajenación de productos destinados a la alimentación humana y a la de animales tiene tasa de 0%; se modificará el tratamiento impositivo a los productos de gestión menstrual; y se señalarán los requisitos del acreditamiento del IVA.

Ley del IEPS

Se enmienda la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para importar combustibles automotrices, determinar las definiciones relativas a bebidas alcohólicas (marbete electrónico y establecimiento), determinar las cuotas aplicables a combustibles automotrices, incluir reglas para el consumo de bebidas alcohólicas en el mismo lugar o establecimiento en el que se enajenen.

Generar el Padrón de Contribuyentes de Bebidas Alcohólicas con los fabricantes de alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables, cigarros y otros tabacos labrados; actualizar las cuotas aplicables a combustibles automotrices, y eliminar el tratamiento diferencial aplicable a la enajenación de automóviles blindados.

Código Fiscal de la Federación

Los cambios en el Código Fiscal de la Federación buscan señalar que la condición de residente en México no se perderá si la persona no acredita su cambio de residencia, o bien, si no presenta el aviso de cambio; además de eliminar la referencia a la recepción de declaraciones por instituciones bancarias.

Además, es en esta donde se encuentra la propuesta al Código Fiscal de la Federación y el Artículo Noveno del decreto en donde se establece que las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.

También se prevé establecer los trámites y reducir los tiempos de atención y evitar el uso de papel mediante el uso de medios electrónico, entre otros.

Artículos reservados

Luego de la votación en lo general, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Sergio Gutiérrez Luna, decretó un receso y citó para mañana martes 19 de octubre, a las 10:00 horas, para continuar con la discusión en lo particular del dictamen.

