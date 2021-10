Cinco famosas que padecieron cáncer de mama y cómo lo superaron

En 2006 el cáncer de mama se convirtió en la primera causa de muerte en mujeres a partir de los 25 años y es a través de la mastografía que se pueden detectar anormalidades que suelen ser imperceptibles a través de la observación o la palpación. (Foto: EFE/Chema Moya/Archivo)

Octubre es el mes para sensibilizar a la población sobre el cáncer de mama y la importancia de la detección a tiempo a través de la revisión periódica, así como la promoción de la autoexploración, es así que el 19 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En 2006 el cáncer de mama se convirtió en la primera causa de muerte en mujeres a partir de los 25 años y es a través de la mastografía que se pueden detectar anormalidades que suelen ser imperceptibles a través de la observación o la palpación.

En este contexto, hay famosas que lo han padecido y lograron salir adelante gracias a que éste fue detectado a tiempo.

Alejandra Guzmán

En 2007, a Alejandra Guzmán le detectaron cáncer de mama, pero al ser todo tan rápido, la intérprete de “Volverte a amar” decidió someterse a una mastectomía la cual le salvó la vida y se recuperó favorablemente.

“La Guzmán” se convirtió vocera de la “Iniciativa Ser” y su lucha contra el cáncer de mama se plasmó en el tema “Hasta el final”. (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

Más adelante, “La Guzmán” se convirtió vocera de la “Iniciativa Ser” y su lucha se plasmó en el tema “Hasta el final” en el que habla del miedo que sintió al ser diagnosticada.

Angélica María

La primera actriz mexicana recibió la noticia en 1997 y tomó la decisión de hacerse una mastectomía en donde le quitaron uno de sus senos. Fue a partir de entonces, que “La Novia de México” ha buscado concientizar a otras mujeres sobre este tipo de cáncer.

La primera actriz mexicana recibió la noticia en 1997 y tomó la decisión de hacerse una mastectomía en donde le quitaron uno de sus senos. (Foto: EFE/Debora Zecena-Rubio)

“Fue el ginecólogo el que me dijo que tenía algo raro, que lo fuera a ver. Y mi madre acababa de morir dos meses antes de un cáncer muy agresivo en el colon. Me pegué un gran susto, fui inmediatamente a hacerme una mamografía y me hallaron un cáncer agresivísimo, tan agresivo como el de mi madre. Me quitaron el cáncer a tiempo porque me lo descubrieron a tiempo. De esto hace 22 años, 23 años. Y aquí estoy”

Daniela Romo

Al igual de la intérprete de “Eddy Eddy”, Daniela Romo fue diagnosticada con cáncer de mama en el 2011 y después de someterse a quimioterapia, radioterapia y a una mastectomía parcial logró superarlo en 2012.

Daniela Romo fue diagnosticada con cáncer de mama en el 2011 y después de someterse a quimioterapia, radioterapia y a una mastectomía parcial logró superarlo en 2012. (Foto: Cuartoscuro)

Así fue que la cantante ha hecho un llamado para que las mujeres estén al pendiente de su salud con revisiones constantes y así, logren detectarlo a tiempo.

Patricia Reyes Spíndola

En 2011 la legendaria actriz recibió la noticia que le cambaría la vida: le detectaron cáncer de mamá y en consecuencia, se sometió a una mastectomía, se reconstruyó el seno izquierdo y tiempo después, venció al cáncer.

En 2011 la legendaria actriz recibió la noticia que le cambaría la vida: le detectaron cáncer de mamá y en consecuencia, se sometió a una mastectomía, se reconstruyó el seno izquierdo y tiempo después, venció al cáncer. (IG: patriciareyesspindola)

En 2015, Reyes Spíndola publicó el libro “La vuelta da muchas vidas” en el que narró todo lo que vivió en su lucha contra el cáncer de seno.

Kylie Minogue

La intérprete de “Can’t get you outta of my head” anunció en 2005 que padecía cáncer de mama, por lo que tuvo que suspender la gira mundial que tenía en puerta para darle prioridad a su salud y someterse a una mastectomía, posteriormente, Minogue tomó quimioterapia.

La australiana se recuperó y en 2010 encabezó una campaña junto a la modelo Claudia Schiffer y la actriz Sienna Miller para recaudar fondos contra el cáncer de mama. (Foto: REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Afortunadamente, la australiana se recuperó y en 2010 encabezó una campaña junto a la modelo Claudia Schiffer y la actriz Sienna Miller para recaudar fondos contra esta enfermedad.

Angelina Jolie tomó medidas de prevención

La actriz se sometió a una doble mastectomía preventiva de cáncer de mama al tener un 87 por ciento de posibilidades de padecer esta enfermedad, así como un 50 por ciento de desarrollar cáncer de ovario.

Fue a través de un largo proceso desde que un análisis de sangre reveló que es portadora de la mutación genética del gen BRCA1 para que nueve semanas después de la operación le reconstruyeran los senos con implantes. Asimismo, se extirpó los ovarios y trompas de Falopio. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Jolie publicó en 2013 el artículo “Mi lección médica” en The New York Times en el que dio a conocer púbicamente que se sometió a este procedimiento para reducir sus posibilidades de padecer cáncer de seno, similar al que acabó con la vida de su madre, su abuela y su tía.

Fue a través de un largo proceso desde que un análisis de sangre reveló que es portadora de la mutación genética del gen BRCA1 para que nueve semanas después de la operación le reconstruyeran los senos con implantes. Asimismo, se extirpó los ovarios y trompas de Falopio.

