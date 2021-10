Verónica Toussaint habló sobre su tratamiento contra el cáncer de mama y cómo dio la noticia a su familia: “No me vean como a una enferma”

La conductora de televisión, Verónica Toussaint, compartió algunos detalles sobre su tratamiento contra el cáncer de mama (Foto: Facebook@Verónica Toussaint)

La conductora de televisión, Verónica Toussaint, compartió algunos detalles sobre su tratamiento contra el cáncer de mama y reveló cómo compartió la noticia de su enfermedad con su familia. Ello luego de que la exparticipante de programas como ¡Qué importa! y La corneta reveló en un programa en vivo su diagnóstico.

Durante una entrevista publicada en la revista Tvynovelas, Verónica confesó que ya cumplió el primer mes de quimioterapia. Aunque adelantó que el tratamiento le llevará por lo menos un año, según sus médicos, tiempo en el que continuará con sus actividades normales: haciendo terapia, meditación, yoga y pilates.

Po otra parte, respecto a cómo dio la noticia a su familia, Verónica confesó que ellos han estado para ella desde que sintió los primeros síntomas y decidió acudir a un médico por una “bolita” que sintió: “Fueron partícipes desde el día uno, desde que les dije: ‘Oigan, tengo esta bolita que no me gusta, que debo hacerme un ultrasonido, una biopsia’, contó en entrevista con la publicación mexicana.

La conductora de televisión compartió cómo se sintió ella misma con la noticia: “Esa es la parte que me está costando trabajo: mostrarme vulnerable, el llorar porque sí, porque tengo cáncer, porque está de la chinada, porque estoy asustada, porque no sé qué vaya a pasas, no sé cómo me voy a sentir”, contó. (Foto: Instagram@veronicatouss)

“Mi familia me acompañó durante los procesos con los doctores; mi madre no se ha separado de mí, ni mi papá. Ellos llevan juntos 53 años. Y mis hermanos también han estado ahí, todos los días, acompañándome emocionalmente, dándome ánimos, con esa inteligencia que tienen de saber cuándo es momento de apretarme los botones para que yo no tenga pensamientos negativos”, expresó.

Por otra parte, respecto a su trabajo y a su carrera profesional, Verónica se dijo sumamente feliz de colaborar en el programa de Grupo Imagen, Qué Chulada, pues en el espacio televisivo ha encontrado un público al que le gusta dirigirse: las mujeres. Y recordó que a lo largo de la carrera se ha caracterizado por un humor de “doble sentido”.

Por su enfermedad, el canal en el que labrora se ha mostrado sumamente compresivo, según narró en la entrevista: “En el canal, los ejecutivos, mi productor, fueron muy simpáticos. De mis compañeras, lo único que he recibido es apoyo incondicional”, recordó.

Respecto a su trabajo y a su carrera profesional, Verónica se dijo sumamente feliz de colaborar en el programa de Grupo Imagen, Qué Chulada (Foto: Facebook@Verónica Toussaint)

La conductora de televisión compartió cómo se sintió ella misma con la noticia: “Esa es la parte que me está costando trabajo: mostrarme vulnerable, el llorar porque sí, porque tengo cáncer, porque está de la chingada, porque estoy asustada, porque no sé qué vaya a pasar, no sé cómo me voy a sentir”, contó.

“Lo primero que nos viene a la mente es: ‘Tengo cáncer, me voy a morir. Grame over (fin del juego). Y luego, cuesta trabajo digerirlo, porque pienso que quizá no vaya a morirme, pero sí voy a ser esta calaca verde que vomita todo el día, porque la quimio me destruye”.

Finalmente, pidió a los lectores de la entrevista, y a sus seguidores en general, no percibirla como una persona enferma, sino verla cómo la han hecho a lo largo de su carrera. Además, ofreció algunos consejos para quienes también padezcan la enfermedad, como no llenarse de información una vez que reciben el diagnóstico, y resolver su enfermedad día a día.

Verónica Toussaint pidió a los lectores de la entrevista, y a sus seguidores en general, no percibirla como una persona enferma, sino verla cómo la han hecho a lo largo de su carrera. (Foto: Facebook@Verónica Toussaint)

“Le pido a la gente que no me vea como una enferma, que me traten como me han tratado toda la vida, y para mí es muy importante el humor, porque el pesimismo nos derriba”, concluyó según reportó la revista de circulación nacional.

Para más información sobre el cáncer de mama y cómo prevenirlo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pone a disposición estos recursos electrónicos para entender algunos factores de riesgo, detección, diagnóstico y tratamiento del padecimiento.

Asimismo, la asociación civil Fundación Cáncer de Mama (FUCAM) ofrece información sobre los requisitos para realizar una cita e iniciar un chequeo médico.

SEGUIR LEYENDO: