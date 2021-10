Da siempre el máximo: uno de los cuatro “acuerdos” para mejorar en la vida, según Euge Oller

Euge Oller es un influencer español nacido en 1990. Foto: Tomada de Facebook Euge Oller

Luego de la polémica desatada por un video que circuló en redes sociales, en donde el influencer, conferencista y empresario Carlos Muñoz, mejor conocido como Máster Muñoz, humilló a un mesero en una plática que daba en un hotel, se recordó que hay muchos influencers con la temática que lleva a cabo el “Máster”.

Uno de ellos es el español Euge Oller, un joven de 31 años que apareció en la lista de Forbes de los 60 influencers españoles más destacados en el 2019. El hombre, nacido en Barcelona, España, en 1990, estudió Administración y Dirección de Empresas, sin embargo, actualmente se dedica a dar conferencias presenciales, y a subir contenido en sus redes sociales, en donde da algunos tips para ser un buen emprendedor y mejorar nuestra vida, entre otras cosas.

Euge Oller cuenta con 938 mil suscriptores en su canal de YouTube. Además, en su cuenta de Intsgram tiene 482 mil seguidores; en Twitter 13.6 mil seguidores y en Facebook lo siguen más de 114 mil personas.

En uno de los videos compartidos en sus redes sociales, el influencer da cuatro consejos con los que, según él, puedes ser una mejor persona. El video lo comienza explicando que desde que somos pequeños nos bombardean con creencias de vida. “Lo que piensas a nivel político, como los gustos que tienes, si te gusta un deporte o no casi siempre viene de esa infancia que has tenido”, explica Oller.

El influencer se basa en el libro Los cuatro acuerdos, de Miguel Ruíz.

Dice que estos son un tipo de acuerdos que va firmando tu familia contigo, quienes te van diciendo cómo son las cosas. “Es muy difícil a veces romper esos acuerdos que tienes con la vida, dados por la infancia que has tenido”.

Referente a esto, el influencer menciona el libro de Los cuatro acuerdos de Miguel Ruíz, quien, explica, estudió la antigua filosofía tolteca sobre cómo concebir la vida, y extrae cuatro acuerdos que son muy simples. “Son cuatro acuerdos que te hacen revisar tus creencias y tu forma de relacionarte con el mundo, son súper poderosos, son cuatro pilares que si los entiendes, pueden cambiar radicalmente tu vida”, menciona el también conferencista.

El primero de esos acuerdos, que menciona Oller, es “que seas impecable con tus palabras”, pues las palabras, según Miguel Ruiz, pueden ser venenosas o crear realidades y cosas increíbles en la vida, “y hay que ser impecable con tus palabras, y esto, como yo lo entiendo, es que al final las palabras crean realidades, tú etiquetas la realidad con las palabras que vas diciendo, tanto cómo sientes la vida, y te pones etiquetas, a cómo le hablas a otras personas”.

Dice que hay que ser impecable con las palabras, no solo con las demás personas, sino contigo mismo, pues la reputación que cada quién tiene sobre sí mismo es clave. “Perder la reputación contigo mismo es de las peores cosas que puedes tener”, menciona.

El segundo acuerdo que menciona, es que “no te tomes nada personal”. “Asume que muchas personas no conocen el primer acuerdo, y que ellos escupan veneno, es un reflejo de quienes son, no de quién eres tú, es más, voy a decir una cosa súper cierta, todos los humanos nos levantamos pensando que somos los superhéroes de nuestra película, todo gira en torno a nosotros, nos importa poco las otras personas, nos importan más las mas cercanas, los personajes secundarios de nuestra vida, nuestros padres, nuestro hijo, pero tú en el fondo estás pensando en ti, y cuando tu expresas algo mal o criticas a otro es un reflejo de ti”, dice.

El tercero de los acuerdos que menciona Oller, es “no hacer suposiciones”, pues dice, pasamos la vida suponiendo qué va a pasar. “Las suposiciones, al final, que son especulaciones, crean realidades en tu cabeza que no son reales, te lo estás inventando, y según Miguel Ruíz, el mejor consejo para despejar dudas es hacer preguntas, no supongas, pregunta, aclara y serás más feliz, y no supongas, y si no tienes el valor de preguntar, no hagas una suposición”.

El cuarto y último de estos acuerdos, es “haz siempre lo máximo que puedas”. “Hay gente que se pasa tres pueblos y te estresas, o hay gente que no hace nada, según Miguel Ruiz, haz lo máximo que puedas en cada momento, si estás cansado, haz lo máximo para estar cansado, si estás a tope, haz lo máximo en tu máxima circunstancia. Yo por ejemplo, me levanto siempre por las mañanas, e intento por las mañanas, que es cuando estoy más concentrado, darle más fuerza a todo, luego cuando se me va bajando la energía por la tarde, me pongo tareas donde hago lo máximo para mi nivel”, menciona el influencer.

Concluye diciendo que una vez que entiendes estos cuatro acuerdos, los llevas a cabo sin problemas.

