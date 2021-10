Felipe Calderón criticó a Rocío Nahle por Dos Bocas y ella respondió con una burla

El ex mandatario y la titular de la SENER tuvieron una confrontación vía Twitter. Foto: (@felipecalderon /@rocionahle)

Tras los desafortunados eventos ocurridos en la refinería de Dos Bocas, el ex mandatario Felipe Calderón se posicionó a favor de los derechos de los trabajadores y apuntó que los hechos suscitados eran un acto de hipocresía e incongruencia.

Por su parte, la ingeniera y encargada de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, respondió de manera irónica al político lo siguiente: “¿Será que usted Felipe Calderón se refiere a esta refinería en Tula?” haciendo referencia a un proyecto inexistente, pues adjuntó una foto donde sólo se ve una barda con un dibujo de lo que sería la refinería “Bicentenario”, obra que el ex-presidente dejó inconclusa durante su mandato y por la que su gobierno gastó más de 610 mdp pero, a su vez, año con año, la Cámara de Diputados, autorizó presupuesto para la conclusión del muro.

Otro tipo de comentarios por parte de los usuarios de Twitter apelaron a que el gobierno actual se mantiene “siempre buscando en el pasado, para desviar la atención del presente”, en contexto con lo sucedido esta mañana en Dos Bocas.

Con esta, suman dos ocasiones en que la funcionaria enfrenta a Calderón por la obra inconclusa en Tula. A su criterio, este proyecto habría sido un gran beneficio para el país.

Rocío Nahle respondió con una burla al ex mandatario ante sus comentarios por lo acontecido en Dos Bocas

Por otro lado, cabe mencionar que la opinión de Felipe Calderón fue emitida inmediatamente después de que los obreros de Dos Bocas reportasen que habían sido agredidos, fue pocas horas después que Nahle respondió con su comentario respecto a Tula.

“Acusan que murió un trabajador de ICA en Dos Bocas - ¿Podrían corroborar el fallecimiento del trabajador? Sería gravísimo!”, mencionó en otro tuit el ex mandatario.

También, la secretaria puso en calidad de pleito entre líderes sindicales al conflicto armado en contra de los obreros de la refinería; “es un problema de 200 o 300, que son los que están en un paquete, ya les explicó el presidente que es un problema de líderes”, fueron las palabras con las que se defendió Nahle ante los cuestionamientos que le hizo la prensa.

“¿Hay heridos?”, preguntaron los reporteros a la titular de la SENER, a lo que respondió con un rotundo no. “Sí, sí, no, eran parte de los trabajadores, no tengo identificadas a estas tres personas, tuvieron lesiones ahí pero nada de gravedad [...] lo único que sé es que la policía estatal nos ayudó a contener porque no se les permitió la entrada y no se les va a permitir la entrada. Hoy lo dijo el presidente, hay 25 mil trabajadores adentro, y este fue un problema de trescientos”.

Respuesta de Nahle a Calderón en una discusión previa a la de Dos Bocas

Otras declaraciones de la ingeniera Rocío Nahle fueron: “es mentira, cuando hacen el dobleteo de turno, las empresas les pagan el dobleteo, pero son diez personas que están con esto y que no vamos a permitir que haya un desorden, no vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100 mil personas en forma directa o indirecta en el país, es una obra que va bastante bien” respecto a las demandas de los trabajadores de ICA Flour, quienes han denunciado que no se les pagan horas extra.

No hay que olvidar que el conflicto lleva 3 días activo, derivado de las denuncias por la inconformidad de los obreros que exigen mejores condiciones de trabajo y pagos justos, pero fueron recibidos con ataques por parte de elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional.

SEGUIR LEYENDO: