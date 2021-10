Movimiento Ciudadano acusó a TEPJF de dejar robar a Morena elección de Tlaquepaque

Clemente Castañeda acusó a los magistrados del TEPJF de dejarse presionar por Morena y avalar el robo de la elección de Tlaquepaque (Foto: Twitter/@ClementeCH)

Clemente Castañeda, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), acusó a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de dejarse presionar por Morena y avalar el robo de la elección de Tlaquepaque, Jalisco.

Lo anterior, luego de que el pasado primero de octubre el Tribunal Electoral determinó anular la elección que ganó la candidata de Movimiento Ciudadano, Citlalli Amaya, al considerar que un video emitido por el Cardenal en retiro, Juan Sandoval Íñiguez, pudo influenciar a las personas del municipio.

“A Citlalli Amaya y a Movimiento Ciudadano le robaron la elección en Tlaquepaque. La Sala Superior, de manera sorprendente e inexplicable, decidió sin ningún criterio racional, anular la elección”, aseveró Castañeda.

El Tribunal Electoral determinó anular la elección que ganó la candidata de Movimiento Ciudadano, Citlalli Amaya (Foto: Twitter/@ClementeCH)

En conferencia de prensa, el coordinador nacional aseguró que la anulación de la elección en el municipio fue un robo “en despoblado a la candidata que ganó limpia y contundentemente,” y acusó a Morena de ser el responsable por la presión que ejerció a la Sala Superior del TEPJF, “no encontramos otra explicación. El supuesto argumento de la Sala Superior es irrisorio, cae por sí solo, es una arbitrariedad que contradice todos sus criterios y antecedentes”, sostuvo Castañeda.

Poco después de la conferencia, el dirigente destacó en sus redes sociales tres puntos que exhiben el robo de la elección en la región:

1. No se juzgó con perspectiva de género

De acuerdo con el partido, la dependencia no consideró los criterios de género, “se le robó por el hecho de ser mujer. El Tribunal tuvo que haber mostrado evidencia irrefutable de que esa elección se tenía que anular y no lo hizo”.

“Morena presionó al @TEPJF_informa hasta anular la elección. Les duele que una mujer como @CitlalliAmaya gobierne uno de los municipios importantes de Jalisco”, escribió en su red social.

El Tribunal consideró que un video emitido por el Cardenal en retiro, Juan Sandoval Íñiguez, pudo influenciar a las personas del municipio (Foto: Cuartoscuro)

2. Van en contra de su propio criterio

La diputada federal, Mirza Flores, recordó que en esta misma elección, en tiempo de veda electoral, los videos de influencers del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con millones de seguidores, no fueron determinantes para anular ninguna elección ni tampoco para juzgar que influyeron en el colectivo; “en el caso del video del Cardenal ¿cómo sostienen que sí es determinante el video para influir en los ciudadanos de Tlaquepaque?”.

3. Falta de elementos determinantes para la anulación

El político señaló que es absurdo que por un video ambiguo en el que no se hace referencia a ningún partido político, en el que no se promociona a alguna fuerza política o candidata, “mágicamente deducen que es porque vive en Tlaquepaque”, y que aún así, es incongruente porque no anularon las elecciones de diputaciones federales y locales de esa zona.

“Con tal de que una mujer no gobernara Tlaquepaque, Morena presionó al TEPJF para que anulara la elección, pese a los argumentos absurdos, contradictorios y omitiendo la perspectiva de género. Como lo hicimos en junio, volveremos a triunfar en Tlaquepaque. ¡Vamos, @CitlalliAmaya!”, reiteró en su cuenta de Twitter.

MC consideró que el fallo violenta uno de los principios que debe regir cualquier proceso electoral: el respeto a la voluntad popular (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que al darse a conocer la resolución del Tribunal, Movimiento Ciudadano consideró que el fallo violenta uno de los principios que debe regir cualquier proceso electoral: el respeto a la voluntad popular.

“La resolución de la Sala Superior es francamente ridícula, hace una serie de conjeturas que no tienen ni pies ni cabeza. Por una declaración de un tercero, una declaración genérica, que no alude a ningún partido político y no hace referencia a ninguna elección en específico, resulta que el Tribunal interpreta que se trata de la elección de Tlaquepaque y que hay un partido político perjudicado”, lamentó el coordinador.

