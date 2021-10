“Vamos a sacar a Morena”: Kenia López Rabadán y su contundente fotografía anti-AMLO

Kenia López Rabadán continúa manifestando su desagrado hacia la 4T de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

La oposición desde el Senado de la República continúa su cruzada contra las decisiones y acciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y su militancia.

Quienes parecieran haber tomado la batuta de este movimiento son los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), coordinados desde la Cámara Alta por Julen Rementería, los cuales han utilizado sus momentos con la palabra, así como sus redes sociales, para manifestar su postura en contra de la Cuarta Transformación (4T) y sus seguidores.

Ahora, la senadora Kenia López Rabadán, que en el último año ha sido una ácida voz contra el mandatario, compartió una contundente fotografía anti-AMLO donde aparece con dos de sus compañeras que también han pronunciado su malestar hacia el gobierno federal.

Se trata de las panistas Lilly Téllez y Xóchitl Gálvez. Las tres unieron fuerzas desde el Senado y mantienen un firme muro blanquiazul para detener las propuestas de Morena, pues, mencionan, sólo quieren acabar con México en lugar de impulsarlo hacia un mejor futuro.

En la instantánea, se observa a las tres compañeras de bancada: Téllez en medio sosteniendo a Gálvez (derecha de la imagen) y a López Rabadán (izquierda de la imagen), todas con mascarilla y gesto serio frente al fotógrafo.

(Foto: Twitter/@kenialopezr)

Acompañó la fotografía con un duro mensaje contra el mandatario en el que aseguró van a sacar a Morena del poder. Además, exhortó a las personas a unirse a su causa para lograr su cometido desde las calles y las leyes.

“Aquí la oposición al régimen Obradorista, @LillyTellez, @XochitlGalvez y su servilleta. Estamos en el @senadomexicano lugar donde desmentimos al Presidente. ¡Vamos a sacar a Morena del poder y queremos que des la lucha con nosotras! Contamos contigo”, escribió en el tuit.

Las respuestas al mensaje se dividieron entre quienes decidieron aceptar a las panistas y aquellos que mostraron desconfianza por su discurso.

Los primeros, además de unirse a su movimiento iniciado en redes sociales, indicaron que con ellas podría existir un cambio en la política mexicana, pues no confían en el gobierno federal ni en la Cuarta Transformación.

Por su parte, los que se manifestaron en contra, les pidieron alguna propuesta o ideas respecto a lo que buscan lograr, ya que con un simple discurso no convencerían a los mexicanos ni a los más altos mandos del partido y la coalición Va X México, los cuales se han reunido sin la presencia de alguna mujer en sus mesas.

Las legisladoras pidieron a la FGR dejar de darle un trato especial a Lozoya (Fotografía Twitter: SenadoresdelPAN)

La protesta de Kenia López Rabadán no sólo se centró en su desprecio a los ideales de AMLO, escrito en las redes sociales, sino que también habló sobre las fotografías de Emilio Lozoya que se dieron a conocer el pasado sábado.

Junto a Martha Márquez, Xóchitl Gálvez y Josefina Vázquez Mota, también pertenecientes a la bancada del blanquiazul, materializaron su disgusto y colgaron una manta en el Patio del Federalismo, con la cual se mostraron las imágenes difundidas del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) junto a la leyenda “¡BASTA DE IMPUNIDAD!”.

Ante los medios de comunicación presentes, Gálvez expresó su inconformidad, puesto que el ex funcionario había firmado ante un juez que se encontraba en arraigo domiciliario, motivo que le impidió acudir con la autoridad que lleva su proceso.

No es la primera vez que las panistas cuelgan mantas de grandes dimensiones en el Senado, pues durante el mes de septiembre colocaron dos: la primera para exigir justicia por la muerte de 17 personas en el Hospital General Zona No. 5 de Tula, Hidalgo, luego de las inundaciones del pasado 6 y 7 de septiembre; y la segunda fue mostrada durante una conferencia de Ricardo Monreal para defender a la comunidad científica que trabaja en las universidades públicas mexicanas.

