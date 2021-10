“Amixtl”: así se burló Chumel Torres del Día de la Nación Pluricultural

Chumel Torres aprovechó la ocasión para burlarse de la conmemoración de los 500 años de mestizaje (Foto: Cuartoscuro)

Este martes 12 de octubre, el comediante Chumel Torres nuevamente generó polémica en redes sociales tras sus declaraciones sobre el Día de la Nación Pluricultural, anteriormente conocido como “Día de la Raza”, “Día del Descubrimiento de América” o “Día del Encuentro entre Dos Mundos”, cuya celebración ha sido altamente cuestionada en los últimos años debido a que los indígenas americanos sufrieron diversos abusos por parte de los españoles. Por tal motivo, el Senado de México decidió modificar el nombre de este acontecimiento.

Ante esto, el conductor de El Pulso de la República no titubeó para hablar sobre el tema en su cuenta oficial de Twitter y se mofó del debate que se ha gestado desde hace varios meses sobre el colonialismo y el mestizaje. “¡Feliz 12 de Octubre a toda la gente que no vive acomplejada”! y “Si no tiene traducción a lengua indígena, tu tuit anticolonial es incongruente, amixtl”, escribió el comunicador de 39 años.

Chumel Torres se burló del extinto "Día de la Raza" a través de su cuenta oficial de Twitter (Foto: Twitter/ @ChumelTorres)

Cabe destacar que, desde 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó al rey de España y al Papa que pidieran perdón a los pueblos originarios por el proceso de conquista ocurrido hace 500 años, ya que “hubo matanzas, imposiciones, la llamada Conquista se hizo con la espada y con la cruz”. Tras el exhorto del mandatario, el Papa Francisco pidió perdón por los «pecados» cometidos por la Iglesia Católica en el país mesoamericano; sin embargo, el Rey Felipe IV no se ha pronunciado al respecto.

Las reacciones a la publicación del youtuber no se hicieron esperar y aunque algunos internautas criticaron su postura, hubo otros que secundaron sus comentarios , pues expresaron que solamente quienes votaron por López Obrador tienen complejos al respecto y se mofaron de la disculpa que solicitó el mandatario mexicano al país europeo.

“Sí, ¡Feliz día de la Raza” a todos aquellos que se les metió ser de la época prehispánica”, “¡Feliz día de la Raza y descubrimiento de América! Aunque quieran cambiar la historia, esta no va a cambiar”, “500 años de complejos, resentimiento y rencor”, “Viva el mestizaje de cualquier color”, “Feliz día, cumibebé. Aunque Tenoch Huerta no opine igual, anda muy sensible el día de hoy” y “Viva el día de la conquista”, fueron algunos de los comentarios que recibió Torres.

Tenoch Huerta y el youtuber han tenido varios encontronazos al hablar de racismo y discriminación (Fotos: Instagram/ @chumeltorres/ @tenochhuerta)

Cabe destacar que Tenoch Huerta también se sumó al debate sobre la conmemoración de los 500 años del Descubrimiento de América y aseguró que los colonizadores de América inventaron el racismo para justificar “genocidios y secuestro en masa” y que aunque se “insiste” que celebren esta fecha, hoy “los hijos de la tierra decidimos... revisar nuestra violencia”.

“Ho, 529 años después insisten en que debemos celebrar el exterminio, el colonialismo, la extinción. Hoy 529 años después, los hijos de esta tierra nos resistimos a celebrar, hoy decidimos revisar nuestra violencia, nuestro racismo, nuestra falta de empatía, nuestro dolor”, escribió el actor mexicano.

A más de un año de su “encontronazo” en un foro de discusión organizado en junio de 2020 por la organización RacismoMX, el actor y Chumel Torres han protagonizado varios debates en los que los temas principales son discriminación y racismo. En este contexto, el pasado mes de mayo señaló que el también ganador del Premio Ariel está frustrado.

“Si pudiéramos convertir la frustración de Tenoch en energía, nos volvemos Suecia en una semana”, escribió Torres, quien ha sido acusado de promover la discriminación, el racismo y el clasismo a través de sus contenidos.

