“No se dejen usar”: Kenia López Rabadán estalló contra bots tras fotografía de Emilio Lozoya

Parece no tener fin la controversia alrededor de las fotografías que compartió la periodista Lourdes Mendoza, en las cuales se pudo ver a Emilio Lozoya Austin cenando en un restaurante exclusivo de la Ciudad de México, pese a tener libertad condicional.

Sin embargo, luego de su publicación, algunos internautas han puesto en duda la veracidad y fecha de las mismas. Por tal motivo, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, salió en defensa de la comunicadora y pidió a los “bots del gobierno” no buscar el error, en cambio los instó a exigir justicia.

Aseveró que las imágenes son reales ya que el local en el cual se vio al ex funcionario se inauguró este 2021. Asimismo, la panista recordó los supuestos actos de corrupción que cometió el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y apuntó que con la cifra que se le acusa pudo pagar la cena en el exclusivo restaurante.

“Fotos REALES: 1. Esa terraza se inauguró este año. 2. Emilio Lozoya recibió 14 millones de dólares por sobornos. 3. Esa escena quizá cuesta más de 100 salarios mínimos de trabajo. No se dejen USAR bots del gobierno, esas fotos SÍ son de ayer. No le busquen…mejor exijan ¡JUSTICIA!”

Kenia López señaló que las fotos de Lozoya son reales (Foto: Twitter/@kenialopezr)

No fue el único posicionamiento que emitió este domingo 10 de octubre la senadora, pues también señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y pidió que responda sobre “sus corruptos consentidos”, entre el que destaca, a su parecer, Emilio Lozoya.

También lo instó a dejar de acusar a periodistas y opositores, mientras que aquellos que sí han sido acusados por las autoridades están cenando en restaurantes de lujo.

“¡La foto que tomó ayer @lumendoz está en 1a Plana! El Pte @lopezobrador_ DEBE RESPONDER por qué uno de sus CORRUPTOS CONSENTIDOS. Emilio Lozoya (lo ocupa para acusar a periodistas y a opositores). Cenó anoche a todo lujo, después de recibir 14 MILLONES DE DÓLARES DE SOBORNOS”, redactó en su cuenta de Twitter.x

La panista pidió que AMLO por Emilio Lozoya (Foto: Twitter/@kenialopezr)

Aunque la panista no fue la única que salió en defensa de la comunicadora, también se le unió Javier Lozano, quien refirió a Mendoza como una profesionista “valiente y profesional”.

El ex senador de la República aseveró que la actitud contra la comunicadora se debe a que esos personajes solo buscan defender al presidente López Obrador, ya que presumiblemente solo esconde la impunidad y el cinismo del Lozoya Austin.

“Con tal de defender a su falso mesías, esconden la impunidad y el cinismo de Lozoya, y atacan a una mujer valiente y profesional, como lo es @lumendoz. Corruptos y miserables buitres”, redactó en su cuenta de verificada de Twitter.

El panista salió en defensa de Lourdes Mendoza (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Momentos después, en la misma arena política, se enfrentó al empresario Simón Levy y le pidió que no trate de defender lo indefendible, luego de que éste argumentara que las imágenes no son propiedad de la periodista que las difundió.

Asimismo, lo llamó un tipo “muy limitado”, por tomar lo dicho por “un amigo” como la verdad. Finalmente, lo instó a dejar que la ciudadanía se dé cuenta, por sus propios medios, de cómo actúa el gobierno en los temas de repartición de justicia.

“Eres muy limitado. Mi sugerencia es que no lo exhibas, Simón. Deja que la gente se vaya dando cuenta poco a poco. No de golpe. By the way (por cierto): aunque te duela, las fotos son de @lumendoz. Dile a tu amigo secreto que robe, que mate, pero que no mam*”, escribió en su cuenta contra el ex funcionario público.

