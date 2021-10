“Promiscuidad política”: AMLO criticó la reunión de “Va por México”

AMLO criticó la reunión de “Va por México” (Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la fotografía en la que aparecen los líderes de los partidos PAN, Marko Cortés; PRI, Alejandro Moreno; y PRD, Jesús Zambrano, junto a los empresarios Gustavo de Hoyos y Claudio X Gonzáles.

“Acabo de ver un foto, no se si es actual, está este señor, el hijo, Claudio X Gonzáles, luego el de la Coparmex, la Confederación Patronal, que no tiene que ver con los empresarios, no confundamos, esta es una cúpula. Están los dos y los líderes de los partidos del bloque conservador. Una vergüenza, imagínense lo que pensaría el general Cárdenas, Adolfo López Mateos, incluso Gómez Morín, Maquío, qué es esto, una promiscuidad política nunca vista”, dijo el mandatario durante la conferencia de prensa matutina.

Información en desarrollo