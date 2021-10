“Reforma eléctrica de AMLO no va a pasar porque es destructiva”: Marko Cortés

(Foto: Especial)

La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, no va a pasar, así lo advirtió el líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

Al recibir su constancia de mayoría que lo acredita como nacional del PAN, el panista destacó que la iniciativa presidencial es destructiva, regresiva, y afectará el bolsillo de los mexicanos.

Sin embargo, aseguró que su partido propondrá una reforma totalmente nueva, que modernice el sector y potencie energías limpias, pero que también dé certidumbre a la inversión y a la generación de empleos.

“La reforma que presentó el presidente, la reforma morenista no va a pasar porque es destructiva, porque es regresiva, porque afecta el bolsillo de los mexicanos. ¿Que sí podemos construir? Una reforma que proyecte lo que actualmente tenemos, modernice el sector energético, dé certidumbre a la inversión y a la generación de empleo, que genere más oferta de energía, se genere más oferta de energía naturalmente va a disminuir el costo de la misma, eso es lo que quisiéramos: apertura, competencia, eficacia, tecnologías limpias, energías renovables”, enfatizó.

Marko Cortés y AMLO (Foto: Cuartoscuro)

“Por todo ello nosotros no vamos y no se va a aprobar la reforma energética regresiva de López Obrador, pero sí estamos porque se construya una totalmente nueva que logre exactamente potencializar la generación de energías limpias, renovables y más baratas”, agregó.

En conferencia de prensa Cortés Mendoza aseguró que López Obrador se frota las manos para que la coalición “Va por México”, integrada por PAN, PRI y PRD, se rompa y así poder sacar “sus reformas caprichosas y destructivas”. Sin embargo, advirtió que eso no ocurrirá.

“El Presidente López Obrador se frota las manos para que la coalición legislativa Va por México se rompa porque así él podía sacar sus reformas caprichosas, destructivas para nuestro país, pero eso no va a ocurrir, la coalición Va por México tiene un compromiso de cara a la nación en lo sustantivo, en lo que firmamos, eso es lo que él quisiera confrontarnos, dividirnos como lo ha hecho desde el inicio de su gobierno a los mexicanos, echando a pelear a unos con otros”, aseguró.

“No debemos caer, ni nosotros los actores políticos, ni ustedes los medios de comunicación en el juego del presidente que busca confrontar, que lo que busca que lo que hemos venido juntos construyendo para ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país se ponga en riesgo, ese es realmente su objetivo, sabe que su reforma no convence ni a los suyos, que no conseguiría los votos, tal vez, ni la mayoría simple, ni la calificada por lo tanto, lo que busca es fraccionar y dividir a la oposición”, advirtió.

Foto: REUTERS / Daniel Becerril/ Archivo

Desde que Andrés Manuel López Obrador envió su reforma de iniciativa eléctrica a la Cámara de Diputados el pasado 30 de septiembre, el PAN ha advertido que no votará a favor de la propuesta presidencial.

Al rechazo de esta iniciativa no solo se ha sumado la oposición política, sino también organismos empresariales y expertos nacionales y extranjeros, quienes han advertido que, de concretarse la modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, habrá una regresión en el sector, además de que aumentarán las tarifas eléctricas.

De acuerdo con el mandatario, quien dio a conocer su iniciativa el viernes 1 de octubre durante su conferencia mañanera, contempla dejar en manos de la CFE el 54% del mercado energético, así como la estatización del litio.

“No significa nacionalizar ni estatizar, sino darle su importancia a la CFE… 54% del mercado y el 46% para las empresas particulares. Que haya una verdadera competencia que no había porque apostaban a marginar, a destruir a la CFE”, aseguró.

Desde ese momento, López Obrador no ha dejado de defender su iniciativa de reforma e incluso, exhortó a legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a “definirse” y decidir si están a favor del pueblo o de las empresas privadas.

