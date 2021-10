“Nos robaron la elección”: otro golpe a Movimiento Ciudadano en Tlaquepaque

Clemente Castañeda Hoeflich, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), condenó la resolución del TEPJF (Foto: Cortesía MC)

Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), condenó la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por anular la elección en Tlaquepaque, Jalisco.

Al respecto, aseguró este miércoles 13 de octubre, aseguró que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se robó la elección en el municipio, ya que Citlalli Amaya, la candidata del partido naranja, había ganado limpiamente la contienda.

“Acusamos a Morena de robarse esta elección a partir de la presión que ha ejercido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no encontramos otra explicación. El supuesto argumento de la Sala Superior es irrisorio, cae por sí solo, es una arbitrariedad que contradice todos sus criterios y antecedentes”, señaló Castañeda Hoeflich en un comunicado oficial del partido.

Citlalli Amaya había ganado las elecciones en el municipio (Foto: Movimiento Ciudadano)

El Tribunal electoral determinó anular la elección que había ganado Amaya, tras la presentación de un video emitido por el Cardenal en retiro, Juan Sandoval Íñiguez.

“A Citlalli Amaya y a Movimiento Ciudadano le robaron la elección en Tlaquepaque. La Sala Superior, de manera sorprendente e inexplicable, decidió sin ningún criterio racional, anular la elección”, sentenció el egresado de la UdeG.

En el resultado de la votación inicial se marca un final cerrado entre los candidatos de MC y Morena, pues la militante del partido naranja obtuvo 60,996 sufragios, mientras que Alberto Maldonado, perfil seleccionado por Morena, obtuvo 58,464.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó por repetir el proceso en Tlaquepaque (Foto: Joshua Hernández / Infobae México)

Cabe destacar que la coalición PRI-PAN sólo ganó 18,150 votos, mientras que el PT y el PVEM alcanzaron 3,253 y 3,236, respectivamente. Dejando en último lugar al PRD con 1,208.

Ante esta determinación, Clemente Castañeda planteó tres puntos argumentativos para contravenir la resolución del TEPJF; sin embargo, cabe destacar que las determinaciones de esta instancia son de carácter inapelable, pues es la máxima autoridad judicial en materia electoral de México.

1.- Falta de elementos determinantes para la anulación

“Es un video genérico que corre en redes sociales, que no se refiere a un lugar geográfico en específico, que no habla de candidatas y de candidatos; que no habla de partidos políticos y el tribunal, mágicamente, interpreta que la intervención del Cardenal en retiro se refiere a Tlaquepaque: es completamente absurdo”, dijo Castañeda Hoeflich.

Mario Delgado condenó las condiciones solicitadas por el congreso de Jalisco para repetir las elecciones en Tlaquepaque (Foto: Cuartoscuro)

2.- No se juzgó con perspectiva de género

“Le robaron la elección a nuestra compañera Citlalli Amaya, es una víctima de la injusticia: no se consideraron los criterios de género, se le robó por el hecho de ser mujer. El Tribunal tuvo que haber mostrado evidencia irrefutable de que esa elección se tenía que anular y no lo hizo”, dijo la senadora Verónica Delgadillo.

3.- Van en contra de su propio criterio

“En esta misma elección, en tiempo de veda electoral, los videos de influencers del PVEM, con millones de seguidores, no fueron determinantes para anular ninguna elección y no fueron determinantes para juzgar que influyeron en el colectivo, el pensamiento o la intención de las personas para votar o no por el PVEM; en el caso del video del Cardenal ¿cómo sostienen que sí es determinante el video para influir en los ciudadanos de Tlaquepaque?”, dijo Mirza Flores, diputada federal.

Respecto al segundo proceso electoral en la demarcación, El congreso local había dispuesto que sólo participarían mujeres, algo que dejaría fuera al candidato de Morena, por lo que Mario Delgado, presidente del partido guinda, acusó de acudir al TEPJF para revertir esta determinación. De tal modo que sólo falta esperar la determinación del Tribunal Electoral para reponer el proceso en Tlaquepaque.

SEGUIR LEYENDO: