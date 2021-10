“Yo no la acepté”: Ricardo Monreal difiere de AMLO por encuesta para candidatura en 2024

Ricardo Monreal insistió en cambiar el método de encuesta propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en el Senado de la República, insistió en cambiar el método de encuesta propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para definir al candidato presidencial de 2024: aseguró que no está dispuesto a declinar a favor de algún otro posible aspirante.

“No, yo no he declinado, yo no he declinado nunca, hubo una encuesta en la Ciudad de México que yo nunca acepté, pero es tiempo pasado, pero no he declinado, voy a luchar y a la buena puedo ganar, a la buena, en Morena y con Morena, sin que genere ninguna crispación”, dijo.

En entrevista al concluir la sesión en el Senado, el coordinador de la bancada morenista indicó que es necesario la profundización de la vida democrática de Morena a través de métodos de elección distintos a la encuesta, pues declaró, se deben de buscar instrumentos distintos que den confianza a los simpatizantes y militantes del partido.

El coordinador de la bancada morenista indicó que es necesario la profundización de la vida democrática de Morena (Foto: Cuartoscuro)

“Vamos a ver más adelante, pero yo voy a insistir en profundizar la vida democrática de las instituciones políticas, yo creo que a nadie ofendo si intento continuar insistiendo en la profundización de la vida democrática de Morena para el beneficio del país. Hay que buscar métodos que mejor satisfagan y que mejor puedan dejar a los simpatizantes y militantes satisfechos”, expuso Monreal Ávila en entrevista a medios.

Sobre los comentarios hechos desde Palacio Nacional por parte del mandatario federal donde se pronunció por la encuesta como el método más conveniente para elegir candidatos, el coordinador declaró que respeta su opinión y no busca enfrentarse a él, ya que, recordó, no solamente es su aliado, sino simpatizante de su movimiento desde hace 23 años.

Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado señaló que deben ser los delegados de Morena los que tomen la decisión del método a seguir para elegir al candidato, por lo que deberán de modificarse los estatutos en un Congreso de Morena.

Monreal declaró que respeta su opinión y no busca enfrentarse a él, ya que, recordó, no solamente es su aliado, sino simpatizante de su movimiento desde hace 23 años (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

“La opinión del presidente siempre es muy importante y nosotros nunca vamos a confrontarnos, a apartarnos de la opinión de él, aunque tengamos nuestra opinión. Yo comento y señalo, con todo respeto, que continuaré insistiendo en la profundización de la vida democrática en Morena. Creo que hay que buscar métodos que mejor satisfagan y mejor puedan dejar a militantes y simpatizantes satisfechos”, destacó.

Asimismo, el senador celebró que López Obrador haya dicho que no tiene ningún favorito, “porque eso le da una idea clara a la militancia, a los simpatizantes, para que en su momento, los ciudadanos puedan emitir una opinión libre, es una declaración contundente del presidente que celebro”.

Y recalcó que no abandonará su intención de contender por la candidatura a la Presidencia, ya que si se trata de jugar limpio puede ganar la candidatura para la silla presidencial.

Ricardo Monreal no abandonará su intención de contender por la candidatura a la Presidencia (Foto: Twitter / @SRE_mx)

“Hay que ahuyentar cualquier riesgo de ruptura, yo tengo respeto por Claudia Sheinbaum, creo que es una mujer estupenda, es una gobernante que está haciendo un buen trabajo en la Ciudad de México, y respeto a Marcelo (Ebrard), creo que Marcelo debe ser de los mejores colaboradores del presidente de la República, que le ha dado resultados y que ha actuado con eficacia en la política internacional, entonces los tres vamos a ir a un proceso en su momento seguramente y todos los que quieran, pero es importante no dividirnos”, subrayó.

