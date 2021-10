La foto de Julio Urías con Kylian Mbappé que dio de qué hablar en redes

Se viralizó una fotografía de Julio Urías y Kylian Mbappé juntos (Foto: Reuters)

Uno de los principales referentes actuales del béisbol mexicano se trata de Julio Urías, el lanzador de Los Ángeles Dodgers está muy cerca de igualar e incluso superar la racha Fernando Valenzuela con el mismo equipo, por lo que la afición mexicana está ansiosa y emocionada con el éxito que lleva Urías en lo que va de la temporada.

Recientemente por medio de redes sociales circuló una imagen en donde se aprecia al beisbolista de las Grandes Ligas junto con uno de los futbolistas europeos más destacados, Kylian Mbappé, delantero del Paris Saint-Germain. La cuenta de Instagram @uriasjulio7 compartió la imagen y de inmediato causó gran impacto en la red social.

La imagen fue acompañada con una breve descripción que hace alusión al número 7 que ambos deportistas comparten en sus disciplinas, además se etiquetó a la cuenta oficial del futbolista francés. Con los hashtags #Seven #Siete #Sept viralizó la imagen.

Algunos fanáticos del mexicano agregaron que el lanzador zurdo no tiene una cuenta oficial de Instagram (Foto: Neville E. Guard/USA TODAY Sports)

La fotografía capturó el momento en que ambos deportistas posaron para la cámara; se puede ver a Mbappé con la camiseta de los Dodgers y una gorra del club, a su lado está el lanzador mexicano, quien también viste una camiseta color negro del equipo de Los Ángeles.

Tanto Julio Urías como el delantero campeón del mundo sonríen para la cámara. La foto generó diferentes reacciones en redes sociales, pues el debate no se hizo esperar ya que algunos internautas dudaron de la veracidad de la imagen.

Algunos fanáticos del mexicano agregaron que el lanzador zurdo no tiene una cuenta oficial de Instagram, además el perfil que subió la imagen no estaba verificada, por lo que incrementó la duda sobre el origen de la foto. Pero en un comentario secundario, otro perfil añadió que sí se trata de un encuentro real, ya que explicó que Julio Urías recientemente había creado su cuenta, por tal motivo aún no estaba verificada.

El francés Kylian Mbappé usa el dorsal 7 con el PSG, mismo número de Urías (Foto: REUTERS/Alberto Lingria)

Aún con la duda de la veracidad de la fotografía, diferentes internautas fueron cruzando con la fotografía hasta sumar más de 13,000 reacciones de “me gusta”. Los comentarios siguieron creciendo y se siguió cuestionando la realidad de aquella imagen o si se trataba de algún fotomontaje.

Otro motivo por el cuál se criticó la imagen se debe a que hasta el momento no se conoce sobre algún viaje de Mbappé o de Urías al extranjero que pudiera dar origen al encuentro que se viralizó en redes sociales.

En entrevista para el canal de los Dodgers, Julio Urías reveló que conoció al delantero el PSG (Foto: YouTube/Los Angeles Dodgers)

El pasado 1 de octubre, los Dodgers le hicieron una entrevista a su pitcher llamado “Coffee with Julio” (Un Café con Julio) la cuál está disponible en YouTube, en donde confesó que le gustaría viajar a España, ya que se declaró fanático del fútbol europeo, en específico del Real Madrid -club que busca hacerse de los servicios del delantero del PSG-.

En aquella entrevista contó que conoció personalmente al futbolista de 22 años, solo que la ocasión se dio hace dos años atrás, fecha que no coincide con la fotografía que se subió la imagen este 11 de octubre. Para el canal de YouTube verificado de los Dodgers detalló lo agradable que fue aquel encuentro. Cuando le preguntaron a qué celebridad le gustaría invitar “una taza de café”, no dudó en decir el nombre del futbolista campeón mundial en Rusia 2018.

La foto de Julio Urías con Mbappé que dio de qué hablar en redes (Foto: Instagram/@uriasjulio7)

“Me tocó conocer a Mbappé hace dos años creo, Kylian Mbappé del Paris Saint Germain y fue algo muy bonito para mí porque soy muy fanático del fútbol. El también usa el número 7, entonces sí fue algo muy bonito”, señaló.

Incluso, en la entrevista se usó la misma imagen que se compartió en redes sociales en donde se aprecia a ambos deportistas, por lo que se pudo verificar la originalidad de la imagen.

