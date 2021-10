Iker Casillas presumió su amistad con Layún, Herrera y Tecatito: “inolvidables”

“Inolvidables”: Iker Casillas describió su amistad con Layún, Herrera y Tecatito (Foto: Europa Press)

Una de las máximas leyendas que tiene el fútbol español y el Real Madrid es Iker Casillas, el portero campeón del mundo en 2010 y quien bajo sus guantes consiguió numerosos trofeos, entre los que destacan las cinco ligas de España, tres Champions League y dos Eurocopas, todas como titular.

En la recta final de su carrera, el canterano merengue fue traspasado al Porto de la Liga NOS, donde coincidió con cuatro figuras mexicanas: Miguel Layún, Raúl Gudiño, Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona, los últimos dos consagrados como figuras indiscutidas del club.

Es por esto que en una entrevista concedida para Azteca Deportes, Casillas dedicó unas palabras a la amistad que conformó con los futbolistas mexicanos, a quienes recuerda con cariño y donde acepta que les expresó algunos consejos, producto de su basta experiencia internacional en los máximos escenarios.

Iker Casillas militó en el Porto entre 2015 y 2020, luego de una exitosa carrera en el Real Madrid durante 16 años (Foto: REUTERS)

“¿Cómo defino a los mexicanos? Gente saludable, gente muy ‘maja’, que ha formado parte de mi vida, que siempre me ha hablado muy bien de México”, afirmó el meta español de 40 años, quien estuvo enrolado en el conjunto portugués durante cinco años, tras más de 16 años en Real Madrid.

“He compartido con ellos ratos inolvidables y ahora me toca verles de una manera diferente pero, me siento un poco orgulloso porque algunos de los consejos que en su día les he dado, veo que los siguen teniendo en su cabeza”, afirmó Casillas.

Esas fueron algunas de las palabras que emitió durante la conversación publicada en tvazteca.com, por lo que dio a entender que las conversación con los seleccionados nacionales fue constante, en especial por su rol como capitán en los Dragones y su voz de liderazgo dentro del vestuario.

Íker Casillas y Raúl Gudiño coincidieron un año en el primer equipo del Porto (Foto: Twitter/@ever_adri)

“Que tengan una carrera plena, llena de éxitos, que disfruten y puedan divertirse, y sentar una trayectoria muy, muy buena”, sentenció el guardameta respecto a los atletas mexicanos; sin embargo, ahí no cerró la conversación sobre el fútbol nacional, ya que en el marco del aniversario 105 del América, fue cuestionado sobre Santiago Solari y su rol como entrenador azulcrema.

“Empezó un proyecto nuevo al que este año le ha dado continuidad, y están los resultados del América. Me parece un gran entrenador, ha sido un grandísimo jugador, y toda la suerte del mundo. Le deseo que le vaya fenomenal porque también, me guste o no, siempre va a estar ligado al Real Madrid”, afirmó quien fuera su compañero entre el 2000 y 2005 en el conjunto merengue.

Solari y Casillas consiguieron de la mano dos ligas españolas, dos Supercopas de España, una UEFA Champions League y una Supercopa de Europa, por lo que entablaron una relación de éxito vestidos de blanco y consiguieron deslumbrar Europa bajo el mando de Vicente del Bosque, uno de los maestros que tuvieron durante su carrera.

Iker Casillas y Miguel Layún han intercambiado mensajes recientes a través de redes sociales, gracias a su paso como compañeros en el Porto (Foto: Twitter/@miguel_layun)

El 1 de mayo de 2019, Iker Casillas sufrió un infarto de miocardio durante un entrenamiento con el Porto, razón por la que tuvo que aislarse prolongadamente de los terrenos de juego y que eventualmente sentenció su retiro oficial del fútbol.

Aquel incidente que terminó sin ninguna secuela grave provocó que el conjunto portugués tuviera que firmar a Agustín Marchesín como relevo, quien llegó procedente del Club América y quien se desempeña como arquero titular desde entonces, por lo que conoce en gran medida el fútbol mexicano, tanto por sus ex compañeros como por sus invitaciones para colaborar con TV Azteca durante la Copa del Mundo.

SEGUIR LEYENDO: