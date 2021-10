Estas son las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la OMS que son válidas para ingresar a EEUU

En México se aplican seis vacunas aprobadas por la OMS, que son Moderna, Pfizer, Sinovac, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm, Johnson & Johnson. . EFE/ Carlos Ortega

La mañana de este martes, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, confirmó que en noviembre, Estados Unidos abrirá sus fronteras con México y Canadá para viajes no esenciales. Actualmente, el país norteamericano recibe únicamente a personas que realicen viajes esenciales.

El secretario de Relaciones Exteriores explicó que, según el secretario de Seguridad Nacional del país vecino, Alejandro Mayorkas, no se tiene fecha exacta aún, pero esta se dará a conocer a inicios del próximo mes. Ebrard aseguró que el ingreso al país vecino será permitido únicamente a las personas que estén inmunizadas contra el COVID-19 con alguna de las vacunas que estén aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La base de la movilidad global va a ser la vacunación (...) Todas las vacunas que apruebe la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos las va a aceptar, porque originalmente sólo eran unas vacunas que son hechas en EE.UU. Hoy ya no es así”, declaró Ebrard.

Vacunas aprobadas por la OMS

Hasta este momento, la Organización Mundial de la Salud ha aprobado únicamente seis vacunas, que son: Moderna, Pfizer, Sinovac, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm, Johnson & Johnson.

Marcelo Ebrard informó esta mañana que EEUU abrirá sus fronteras para viajes no esenciales a inicios de noviembre. EFE/ José Méndez

De acuerdo con el organismo, todas las vacunas autorizadas han proporcionado información a través de sus ensayos clínicos, sobre su eficacia para prevenir la enfermedad.

El proceso de autorización pasa por dos etapas:

-Aprobación por una autoridad regulatoria nacional: Los fabricantes de vacunas contra COVID, cuyo uso ha sido autorizado en algunos países, proporcionan información, por medio de ensayos clínicos, sobre su eficacia para prevenir la enfermedad.

Basados en esta información, las autoridades regulatorias nacionales analizan si es viable su autorización. Para ello se considera la seguridad, eficacia y efectividad de las vacunas.

-Inclusión en la lista de la OMS para uso de emergencia: Se trata de un procedimiento basado en los riesgos para evaluar vacunas, tratamientos y medios de diagnóstico in vitro para los cuales no se hayan expedido licencias. El objetivo es incluirlos en la lista con la finalidad de acelerar la disponibilidad de estos productos para las personas afectadas por una emergencia de salud pública.

Se espera que la vacuna rusa Sputnik V se apruebe a finales de año. REUTERS / Dado Ruvic

Este procedimiento permite a los países acelerar su propia autorización regulatoria para importar y administrar las vacunas.

Vacunas no aprobadas por la OMS

Por su parte, las vacunas que se han aplicado en México, y que aún no están aprobadas por el organismo internacional, son la rusa Sputnik V y la china CanSino. Por el momento no se ha dicho que los inoculados con esa dosis no podrán entrar al país, sino que posiblemente serán sujetos a presentar pruebas PCR para ingresar al país vecino, tal como se ha hecho hasta ahora con la población general. Este detalle, probablemente será detallado en plan de EEUU a inicios de noviembre.

Sputnik V está en pleno proceso de aprobación por la OMS. Y es que la vacuna de origen ruso vio interrumpido su proceso de aprobación en junio pasado, esto debido a una serie de irregularidades que la OMS encontró en una de las plantas donde se genera el fármaco, pero precisamente, el martes, la científica en jefe de la OMS Soumya Swaminathan estimó que muy probablemente el proceso se reanude y la aprobación quede lista a finales de este año.

Por su parte, CanSino está en su propio proceso de aprobación de emergencia ante la OMS, aunque hasta la fecha no ha conseguido la autorización. Aunque los trámites administrativos han sido completados, no hay una fecha exacta para su aprobación.

La vacuna china CanSino está en proceso de aprobación por la OMS. EFE/José Jácome/Archivo

AMLO pide a OMS apurarse en autorizar vacunas COVID

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado esta mañana durante su ya clásica conferencia de prensa mañanera, para que la OMS agilice los trámites de certificación de las vacunas que han demostrado ser eficaces contra el COVID-19 y no han presentado efectos adversos en las personas que las recibieron.

“Nosotros vamos a pedirle a la OMS que termine de dar los certificados a las farmacéuticas de todo el mundo que han entregado vacunas que han demostrado su eficacia y que no han generado ningún problema de salud. Que ya la OMS se apure, porque lleva ya mucho tiempo en el trámite”, dijo López Obrador, y dijo que aún hay una gran cantidad de vacunas que aún no cuentan con la autorización de la organización, y que aún así, han salvado vidas sin reportes de daños posteriores.

SEGUIR LEYENDO: