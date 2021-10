Osorio Chong se desentendió de sobornos en caso Ayotzinapa: “lo que puedo hacer es no estorbar”

El hijo de Miguel Ángel Osorio Chong también solicitó un amparo contra investigación de la SFP. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, uno de los supuestos responsables por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, reveló al a periodista Anabel Hernández que las autoridades intentaron sobornarlo con una cifra estratosférica para dar carpetazo a la verdad histórica.

El trato habría venido de boca del dirigente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, quien puso sobre la mesa un pago por cuatro millones de pesos para culpar a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, a Mario y Sidronio Casarrubias Salgado, y a Gildardo López Astudillo, de Guerreros Unidos.

Al respecto, quien fura el secretario de Gobernación en turno del gobierno de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, fue cuestionado por la prensa sobre los dichos del supuesto criminal, pus participó de cerca en el caso de la desaparición forzada.

En este contexto, aseguró que “nunca tuve conocimiento al respecto de que se les haya querido sobornar”, y añadió que por su parte, se hicieron todas las tareas que le fueron asignadas entonces, de la mano con la extinta Gendarmería.

“He reiterado que lo que me tocó a mí como secretario, lo hice. En la búsqueda principalmente con la Gendarmería que vivió allá en el estado, y que fueron a donde los papás querían, está documentado”, dijo ante la cámara de Milenio.

CIUDAD DE MÉXICO, 13SEPTIEMBRE2018.- Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante la sesión ordinaria del Senado de la República. FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

Además, añadió que se acompañó a las autoridades que estaban al frente del caso, e incluso se detuvo a los criminales que se indicaron, mismos que ahora han denunciado casos de tortura; sin embargo, dijo que dejará todo en manos de los jueces.

“Los criminales que se nos dijo que había que detener prácticamente se detuvo a todos. Hoy ellos señalan algunos casos de tortura, algunos han estorbado, serán los jueces los que deslinden responsabilidades”, añadió.

Por último, quien ahora se desempeña como senador de la República, aseguró que más allá de las declaraciones que pudiera llegar a dar, lo mejor que puede hacer por el momento es permanecer en las sombras para no estorbar el proceso.

“Lo mejor que puede hacer uno es no estorbar las indagatorias que está haciendo la fiscalía, llevan tres años en este nuevo proceso de investigación de Ayotzinapa y yo creo que hay que dejar que concluyan sus procesos”, finalizó el político mexicano.

People take part in a protest in Mexico City on September 26, 2021, to mark seven years of the disappearance of 43 students of a teaching training school in Ayotzinapa. (Photo by CLAUDIO CRUZ / AFP)

Las ofertas de Zerón no se detuvieron

Luego haber rechazado una primera oferta, “El Cepillo” fue visitado por segunda ocasión en el penal donde lo mantenían recluido, y hasta donde Zerón habría llegado en un helicóptero militar, para convencerlo de “echarle la mano a México”, pero recibió una respuesta rotundamente negativa.

Por ello, contó que inmediatamente recibió diversas amenazas de muerte por parte de Zerón al no aceptar los cuatro millones de pesos, y luego de que Salgado lo encaró por las amenazas, y por la tortura de la que fue víctima.

“La verdad tenía coraje, todavía me sentía mal, me dolían mis piernas, mis costillas, mi espalda, estaba muy golpeado todavía”, dijo, al ser cuestionado sobre por qué no aceptó el dinero, y añadió que, además, él no conocía a ninguno de los personajes que buscaban inculpar.

Incluso contó que las autoridades viajaron con su madre hasta las instalaciones donde permanece encerrado, con el objetivo de que ésta lo convenciera de tomar el trato de las autoridades mexicanas.

SEGUIR LEYENDO: