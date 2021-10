El millonario soborno de Tomás Zerón tras la “verdad histórica” de Ayotzinapa: Anabel Hernández

Tomás Zerón habría ofrecido 4 millones de pesos al "Cepillo" para inculpar a otras personas y dar carpetazo FOTO: JOSÉ SANTIZ/CUARTOSCURO.COM

Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, uno de los supuestos responsables por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, reveló que las autoridades mexicanas intentaron sobornarlo para culpar a diversos actores de la política y el crimen organizado, para dar carpetazo al caso de desaparición forzada.

De acuerdo con lo dicho por Salgado a la periodista Anabel Hernández, el entonces dirigente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, le propuso un soborno de 4 millones de pesos para culpar a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, a Mario y Sidronio Casarrubias Salgado, y a Gildardo López Astudillo.

“Yo le dije que no, y me dijo que lo pensara, que no sé qué tanto, y que me iba a ayudar con mi proceso, que me iba a poner abogados… yo le dije que no”, le habría dicho Zerón el 18 de febrero, de acuerdo con la entrevista presentada por Milenio.

Días más tarde, el 26 de febrero de 2015, Zerón acudió en un helicóptero militar hasta el Altiplano, entonces le dio la oportunidad de tomar la oferta para “echarle la mano a México”, y de nueva cuenta se negó.

Enseguida recibió diversas amenazas de muerte por parte de Zerón al no aceptar los cuatro millones de pesos, y luego de que Salgado lo encaró por las amenazas, y por la tortura de la que fue víctima.

“La verdad tenía coraje, todavía me sentía mal, me dolían mis piernas, mis costillas, mi espalda, estaba muy golpeado todavía”, dijo, al ser cuestionado sobre por qué no aceptó el dinero, y añadió que, además, él no conocía a ninguno de los personajes que buscaban inculpar.

Quién es Tomás Zerón

Tomás Zerón fue designado por el gobierno de Enrique Peña Nieto como la cabeza de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC), al mando de la Policía Federal de la República, encabezada por Jesús Murillo Karam.

Cuenta, sin embargo, con más experiencia en puestos públicos del ámbito de seguridad nacional como en la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, donde desempeñó los puestos de titular en áreas de Inteligencia, Investigación y servicios científicos.

Además, fue designado como Presidente Regional por los países que conforman la Región de Norte y Centroamérica (NCAR) de Blancos Regionales por la U.S. Department of Justice, Drug Enforcement Administration, Embajada de los Estados Unidos (DEA).

También, de acuerdo con la página del gobierno de Enrique Peña Nieto, Tomás Zerón fue designado como representante del Grupo Estratégico de Seguridad de Información.

Dentro de su formación académica cuenta con una licenciatura en Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional, y con estudios de maestría en Ciencias Penales por la Universidad España y México.

Como parte de sus tareas, Zerón implementó un nuevo modelo para la investigación de los delitos, “bajo la premisa que el método, la ciencia y la técnica se encuentran al servicio de la justicia”, por lo que se coordinó el trabajo entre el analista de información criminal, el perito y el investigador.

Además, “estableció las Unidades de Análisis de Información y la reconfiguración del Policía de Investigación a un Investigador de delitos”, finalmente propuso la homologación de los criterios de operación a nivel nacional que “permitieron la consolidación del Sistema de Justicia Procesal Penal Acusatorio”.

