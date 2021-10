“Una clasemediera que tan gordas le caen”: la foto de Angela Merkel que compartió Fox para tundir a AMLO

Fotos: Cuartoscuro // Presidencia de México

Vicente Fox ha destacado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero no por sus acciones políticas; más bien por ser un férreo opositor y las múltiples declaraciones que hace contra la Cuarta Transformación en sus redes sociales oficiales.

Esta vez, tocó el turno de hacer un sesudo análisis sobre la forma en que el presidente de México se ha referido en contra de la Clase Media, a quienes suele criticar, e incluso tildar de conservadores, entre otras cosas.

Por ello, Vicente Fox tomó una fotografía famosa política de Angela Merkel, canciller alemana, previo a la pandemia mundial por la enfermedad COVID-19, cuando asistió a un supermercado por cuenta propia para realizar sus compras.

El ex presidente de México arremetió contra Andrés Manuel López Obrador por los recientes ataques en contra de la clase media a quienes llamó “conservadores” FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con medios de comunicación internacionales, Merkel se encontraba en un mercado de Berlín, en Alemania, donde acudió a realizar algunas compras como verduras, jabón, papel higiénico y las famosas botellas de vino blanco que le dieron la vuelta al mundo.

“Una dama sin Luis Vuitton, sin joyas, sin soberbia, sin resentimientos, sin venganzas”, es lo que apunta la fotografía que retomó Vicente Fox, el x presidente mexicano, a lo que agregó: “En suma una “clasemediera” que tan gordas le caen a López.

Las respuestas por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, aunque estuvieron bastante divididas; por un lado, la gente que lo apoyó sin más, y por otra, quienes le recordaron los grandes escándalos de su gobierno.

Vicente Fox tundió a AMLO con una fotografía de Angela Merkel (Foto: Twitter / @VicenteFoxQue)

Pero no es la primera vez que se le ve a Merkel en las calles de Berlín. Unos meses después de haberse tomado dicha fotografía, la canciller alemana, acompañada por sus guardias de seguridad, salió a las calles para dar un paseo.

De acuerdo con los testimonios compartidos por redes sociales, documentados por los usuarios que paseaban al mismo tiempo en las avenidas, Merkel Merkel salió a comprar un sándwich por Friedrichstrasse, una de las avenidas comerciales más transitadas de la ciudad, incluso hizo dila como todos los demás.

Además, como lo indican las reglas epidemiológicas de su país, se vio obligada a utilizar su cubrebocas, ya que se trataba de un lugar público en el que suele haber una gran concentración de personas.

“Una clasemediera que tan gordas le caen”: la foto de Angela Merkel que compartió Fox para tundir a AMLO EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

AMLO contra la clase media

El más reciente ataque de López Obrador en contra de la clase media, sucedió en Palacio Nacional, durante su conferencia mañanera, donde aseguró que en la Colonia del Valle de la Ciudad de México hay más conservadores que en otra conocida como Lomas de Chapultepec.

Pero ahí no se detuvo el mandatario mexicano, quien señaló que este pensamiento lo comparten entre 10 millones y 20 millones de personas más a lo largo y ancho del país; no obstante, celebró que no son mayoría.

“Es el pensamiento conservador y no son pocos, son 10 o 20 millones, siempre ha existido ese pensamiento conservador. Esto de que se tiene como doctrina la hipocresía, pues es bastante extendido en sectores de la población no necesariamente los más ricos, también en sectores de clase media, aspiracionistas. Hay más pensamiento conservador en la colonia del Valle que en las Lomas, por ejemplo. Está extendido, no son afortunadamente mayoría porque el pueblo no está de acuerdo con ese pensamiento de egoísmo, individualismo, de corrupción, de clasismo, de racismo, y yo toco este tema porque me importan los jóvenes, es mi responsabilidad como presidente”, refirió el tabasqueño.

