Vicente Fernández no será desconectado: Gustavo Adolfo Infante respondió a Flor Rubio

Luego de que esta mañana se anunciara en el programa Fórmula espectacular, conducido por la periodista Flor Rubio, que la condición actual de salud de Vicente Fernández había propiciado que sus familiares consideraran “desconectarlo”, ahora surge información que lo desmiente.

“Es muy fuerte lo que voy a decir, pero, es lo que a mí me contaron, es que entre los doctores ya no esperan nada más por Don Vicente, porque dicen que ya no puede respirar”, comenzó a contar en el programa el reportero Gabriel Cuevas, quien aseguró tener una fuente que le confió que doña Cuquita Abarca, esposa de don Vicente, había hecho la petición de desconectar al charro de 81 años.

“En lugar de que sea paulatina su recuperación, en realidad va en retroceso. Hay días que no puede ni mover los dedos... de hecho, me contó (la fuente) que doña Cuquita ha pedido que lo desconecten, pero que los hijos no quieren”, agregó el periodista.

Tras la información difundida, fue el comunicador Gustavo Adolfo Infante quien reveló a través de su canal de Facebook que tras escuchar el programa de radio se alarmó y buscó de inmediato a la familia del “charro de Huentitán”, que negó tener intenciones de proceder así en el caso del cantante que está por cumplir dos meses en el hospital.

“No lo van a hacer, yo sí me asuste, lo escuché en un medio serio, un programa de (Radio) Fórmula, no son los farsantes que luego andan por ahí. O creo que traían mala nota mis compañeros, escúchenlo bien, no hay nada para que al señor Vicente Fernández pretenda, quiera, desee, desconectarlo.

Lo repito, no hay ninguna intención de desconectar al señor Vicente Fernández ni nada por el estilo”, sentenció el comunicador, quien cuestionó la información surgida en el programa de la periodista que también participa en el matutino Venga la alegría.

“Vicente Fernández está mejorando gracias a nuestro padre Jesús Cristo, ni Vicente junior, ni Alejandro, ni Cuquita, ni Gerardo, ni los nietos ni nadie está pensando en desconectarlo. El equipo de Flor Rubio trae mal la información”, añadió el titular del programa El minuto que cambió mi destino.

*Información en desarrollo