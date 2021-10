“Si te pagaran por decir estupideces, serías multimillonario”: Javier Lozano arremetió contra Mario Delgado

Javier Lozano nuevamente criticó a Mario Delgado (Foto: Cuartoscuro)

A través de su cuenta oficial de Twitter, el político y abogado mexicano, Javier Lozano; nuevamente arremetió en contra del morenista Mario Delgado, quien defendió la reforma eléctrica impulsada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien durante su conferencia matutina de este miércoles explicó criticó la reforma energética promovida por Enrique Peña Nieto e hizo referencia a la trama de sobornos que giró en torno a su aprobación.

En este contexto, el presidente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se sumó a las opiniones del tabasqueño y compartió el siguiente mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter: “La reforma energética neoliberal se aprobó en base a sobornos y engaños a la gente, el estado mexicano debe garantizar la seguridad energética para todas y todos los mexicanos”. Este comentario fue acompañado de un video donde AMLO habla al respecto durante su encuentro con la prensa.

De las múltiples respuestas que recibió el morenista, una de las más destacadas fue la que realizó Lozano Alarcón, quien una vez más recurrió a las descalificaciones para referirse a los comentarios del integrante de la bancada guinda. “Si te pagaran por decir estupideces, serías multimillonario. (Bueno, quizá lo seas por la Línea 12)”, ironizó el ex titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Javier Lozano nuevamente criticó a Mario Delgado (Foto: Twitter/ @JLozanoA)

Cabe destacar que su comentario tiene relación con el desplome del tramo elevado de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) de la Ciudad de México (CDMX), cuya tragedia dejó un saldo de 26 muertos y cientos de pasajeros heridos. Luego del siniestro, se señaló que Mario Delgado fue uno de los involucrados, ya que durante la construcción de la obra, él ocupó la titularidad de la Secretaría de Finanzas del entonces Distrito Federal, cuando el actual canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón era Jefe de Gobierno de la capital.

Los comentarios a la publicación de Javier Lozano no se hicieron esperar y aunque algunos internautas secundaron sus críticas hacia AMLO y hacia Delgado Carrillo, hubo otros que se lanzaron en contra del ex senador. “Mejor siga litigando en redes, nadie lo toma en serio”, “Para tumbar algo que le estorba más bien dice que había corrupción y por ahí se va sin soltar el hilo” y “¿Tú lo haces gratis? ¡Qué desperdicio! No dices algo que no sea una estupidez”, fueron algunos comentarios que recibió Lozano.

Lozano celebró que el TEPJF ratificó la continuación de la investigación contra Pío López Obrador (Foto: Twitter@JoseTakata7)

Javier Lozano aplaudió la decisión del TEPJF contra Pío López Obrador

Después de darse a conocer la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federación (TEPJF) para seguir con la investigación del hermano del mandatario mexicano, Pío López Obrador, el ex secretario de Trabajo y Previsión Social lo celebró a través de redes sociales, espacio virtual en el que aseveró que la determinación del órgano colegiado se dio porque se “acabó el miedo al tirano”, es decir, que los magistrados votaron y no importó que el caso versara sobre el familiar del tabasqueño.

“¡Carajo, bien hecho! Felicidades, TEPJF Se acabó el miedo al tirano. #PioLopezObrador”, escribió en su cuenta oficial de Twitter durante la tarde de este miércoles 06 de octubre, luego de que trascendió que la Sala Superior, con seis votos a favor y uno en contra, revocó el proyecto del magistrado José Luis Vargas, el cual buscaba frenar la investigación en contra de Pío López Obrador por presuntamente recibir recursos público en beneficio de Morena en el año 2015.

