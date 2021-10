“Qué nivel de vomitorio”: Chumel Torres estalló contra Patricia Armendáriz tras elogiar a Noroña

La tarde de este miércoles 6 de octubre, el creador de contenido Chumel Torres se lanzó contra la legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Patricia Armendáriz, luego de la declaración que emitió sobre el diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña.

Y es que durante la entrevista que sostuvo la empresaria con el periodista Fernando Del Collado, Armendáriz aseguró que el petista es un hombre patriótico, “Es una persona...el señor es un patriota”.

El pequeño fragmento de la entrevista se viralizó rápidamente en redes sociales, así fue como llegó al conductor del El Pulso de la República y expresó que para él es “vomitorio” las formas en que Morena se maneja ante la ciudadanía.

“Qué nivel de vomitorio es Morena, madre del amor hermoso”, redactó en su cuenta de Twitter la tarde de este miércoles.

El tuit de Chumel rápidamente alcanzó cerca de 4,000 “Me Gusta”, así como comentarios divididos entre quienes defendieron a la diputada y los que se colocaron del lado del Youtuber.

“Por eso era la burla de Shark Tank, señora prepotente e incongruente, nadie la tomaba en cuenta”, “Yo la tenía en otro concepto por ser parte del programa Shark Tank, pero ni hablar”, “La forma tan arrogante y desafiante de sentarse con los brazos cruzados”, fueron algunos de los comentarios en contra.

Mientras que algunos internautas se lanzaron contra Chumel por sus declaraciones: “Que nivel de vomitorio son las respuestas de los chumis, sin contar el odio que genera a partir de un tuit”, “Que nivel vomitorio es @ChumelTorres así de sencillo. El vato que se educó viendo la escuelita y la hora pico y que esos son sus referencia de comedia”.

Sin embargo, un día atrás trascendió que la empresaria fue víctima de la delincuencia durante el pasado proceso electoral en Chiapas.

Por medio de su cuenta de Twitter, explicó que mientras observaba el proceso electoral en Comitán de Domínguez, Chiapas, se percató de que había una señora con una cangurera llena de credenciales de elector, las cuales entregaba a sus dueños para que pudieran votar, fue entonces que se acercó más para ver qué hacía e inmediatamente, la rodearon dos individuos armados.

Asimismo, la empresaria expresó que ese tipo de intimidación ha ido escalando, por lo que representa un gran reto controlar esas acciones, así como todo el dinero que fluye en las elecciones para la compra de votos.

“A raíz de mi entrevista con @fdelcollado muchos me preguntaron por qué no denuncié mi testimonio del crimen organizado involucrado en la elección: estaba en comitan chiapas visitando casillas observando el proceso electoral”

En tanto, la empresaria mexicana Patricia Armendáriz, aseguró que el privilegio de trabajar con López Obrador es “contundente y transformador”, ya que lo ve como una oportunidad de una efectiva la apertura comercial, en complemento con la inclusión financiera necesaria para generar crecimiento.

Así lo aseguró Armendáriz en su columna de Milenio “¿Quién se apunta?”en donde hizo un breve recuento de los presidentes con quienes ha trabajado anteriormente: Carlos Salinas de Gortari (reclutada por Pedro Aspe) a quien apoyó a abrir a México al comercio internacional con el Tratado de Libre Comercio.

“Siempre me sentí privilegiada de participar, con los dos presidentes con los que me había tocado trabajar, en tareas importantes para México: la apertura de nuestro país con América del Norte ha sido, sin duda, uno de los golpes de timón más trascendentales para nuestra economía, condición necesaria, pero ya vimos que no es suficiente para nuestro desarrollo”