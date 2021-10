“No nos podemos acostumbrar”: AMLO volvió a exhortar a que universidades regresen a clases presenciales

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a hacer un llamado a las universidades para que arranquen con el regreso a clases presenciales, pues aseguró, se ha demostrado que “no hay riesgos graves” para el alumnado.

¿Por qué se demoran en el regreso a clases? (...) Si ya se vacunó a maestros, si ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgo para alumnos, o no graves, ¿por qué no se regresa a clases? (...) No nos podemos acostumbrar a que no va a haber clases presenciales y que van a estar las escuelas cerradas”.