100 años de la SEP: cuál es la realidad de la educación en México

A 100 años de su fundación, la SEP aún enfrenta importantes retos (Foto: Karina Hernández / Infobae)

El pasado 6 de octubre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) cumplió 100 años de su fundación, y para celebrarlo, funcionarias y funcionarios a nivel local y federal se reunieron en la sede de la dependencia, en donde su titular, Delfina Gómez, enunció un discurso.

“La educación es el cimiento y futuro de la transformación; por eso, el rescate del sistema público de educación está en el corazón de este nuevo régimen que trata de reivindicar el derecho a la educación gratuita, en donde todas y todos participemos”, expresó.

Sin embargo, a pesar del tono optimista de sus palabras, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han manifestado su preocupación por el acceso y la calidad de la educación en el país.

Por ejemplo, Mexicanos Primero enunció los problemas que aún enfrenta la educación pública en México, como es la triple exclusión que enfrentan las y los estudiantes.

“A 100 años de la Secretaría de Educación Pública, las y los estudiantes siguen enfrentando una triple exclusión: a) no todas y todos están en las escuelas, b) quienes asisten no aprenden todo lo que quieren y necesitan c) no participan activamente”, expuso en redes sociales.

Delfina Gómez, titular de la SEP, aseveró que el rescate del sistema público de educación está en el corazón del este gobierno (Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Además de los retos mencionados, la epidemia de coronavirus en México ha causado impactos negativos en la educación de millones de niñas y niños en México.

De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 54.3 millones de personas de 3 a 29 años, 62.0% (33.6 millones) estuvo inscrita en el ciclo escolar 2019-2020. De estas, se estima que 2.2% (738.4 mil personas) no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020 y más de la mitad (58.9%) señaló directamente que fue por un motivo relacionado a la COVID-19.

En tato, se indica que 2.3 millones de personas de entre 3 y 29 años no están inscritas en el ciclo escolar vigente (2020-2021) por motivos asociados directamente a la pandemia de coronavirus y 2.9 millones, por falta de dinero o recursos.

Ante dichas cifras, el gobierno federal determinó el regreso a clases presenciales el pasado 30 de agosto. Desde entonces, miles de estudiantes han retornado a las aulas.

El gobierno federal determinó el regreso a clases presenciales el pasado 30 de agosto (Foto: EFE / Paolo Aguilar)

En este contexto, Delfina Gómez prevé que el próximo mes toda la población de educación básica regrese a las actividades escolares presenciales.

“La meta es que ya, en estos próximos, no sé, un mes, ya estemos llegando a la meta, que es, precisamente, toda la población (esté de manera presencial) […] El 95, 97% de los niños están trabajando, ya sea en clase presencial o con Aprende en Casa”, manifestó la funcionaria durante el evento de la SEP.

Por otra parte, aseguró que los docentes atenderán al llamado a educar, mismo que fue impulsado por José Vasconcelos.

La UNESCO reconoció la función de la SEP en la educación del país (Foto: Karina Hernández / Infobae)

Por su parte, la Oficina en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) hizo un recuento de los avances y logros de la SEP en materia de educación. En primer lugar, señaló que la fundación de la Secretaría, en 1921, “permitió formar y fortalecer un sistema educativo nacional para hacer realidad este derecho”.

En tanto, recordó la gestión de Jaime Torres Bodet al frente de la SEP, quien dirigió sus esfuerzos a alfabetizar a toda la población. Además, impulsó la creación de la Escuela Normal para Maestros y la Escuela Normal Superior y, de 1958 a 1964, fundó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

