AMLO llamó a estudiantes y académicos a manifestarse por la asignación discrecional de fondos en la UNAM (Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a estudiantes y académicos a manifestarse en contra de la asignación discrecional de recursos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que dicho movimiento de resistencia debe surgir desde el interior de la institución, pues el gobierno federal no puede violar la autonomía universitaria.

“Tiene que ser algo que surja de la misma comunidad académica, de los mismos universitarios, tiene que haber un movimiento por la reforma, por la renovación en el manejo de los fondos de las universidades públicas. Nosotros no podemos meternos porque sería violatorio de la autonomía universitaria”

Por otro lado, denunció que hay corrupción, influyentismo, nepotismo y “mafias” en las universidades públicas. Por ello, señaló que es importante poner especial atención en el pago a maestros de asignatura de la máxima casa de estudios.

López Obrador manifestó que es distinto lo que sucede en el Conacyt, pues ahí se trata de una dependencia de gobierno (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

“Se dan casos en donde hay mafias que dominan en las universidades públicas, así como existen los líderes charros en los sindicatos, así también existen caciques que dominan en las universidades, ellos ponen a los rectores y manejan el presupuesto a sus anchas, en forma discrecional

Debe de atenderse el que se mejore la situación de los maestros de asignatura de las universidades públicas, que ganan muy poco y que no haya privilegios arriba, que no haya influyentismo, nepotismo, mafias, que son las que dominan, para la asignación de cargos académicos”, agregó el tabasqueño.

En tanto, manifestó que es distinto lo que sucede en el Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), pues ahí se trata de una dependencia de gobierno. “No podemos meternos, en el caso del Conacyt es distinto porque es un instituto del gobierno”.

López Obrador llamó a universidades a reiniciar clases presenciales (Foto: EFE /José Méndez)

Aunado a esto, López Obrador hizo un llamado a las universidades y escuelas públicas a reiniciar clases presenciales. Desde Palacio Nacional, el mandatario cuestionó a los miembros de la comunidad escolar sobre las razones por las que no quieren retornar a las aulas.

Incluso, apuntó que está demostrado que no hay mayores riesgos en niños y personas jóvenes al contagiarse de la enfermedad de coronavirus; además, argumentó que todos los docentes y mayores de 18 años ya cuentan con la vacuna contra COVID-19.

“¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases?, ¿por qué muchas universidades y escuelas públicas no regresan a clases?, ¿está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo?, ¿nos vamos a acostumbrar a eso? Todo eso significa atraso, si ya se vacunó a maestros, si ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos graves para alumnos ¿por qué no se regresa a clases?”, manifestó el titular del Ejecutivo federal.

El presidente apuntó que está demostrado que no hay mayores riesgos en niños y personas jóvenes al contagiarse de la enfermedad de coronavirus (Foto: UNAM / Cuartoscuro)

Asimismo, destacó que es necesario regresar a la educación presencial, pues hace falta leer libros y sostener debates en el salón de clases. Aunado a esto, reconoció el trabajo de los maestros y llamó a sindicatos y autoridades universitarias a tomar la decisión de reiniciar actividades.

“Es un llamado respetuoso a los sindicatos de las universidades, a las autoridades universitarias y también a los estudiantes, ya vamos a reunirnos, a reencontrarnos en las aulas”.

Nos hace falta, es tóxico, enajenante estar solo sometido a los sistemas de internet, hay que leer, los libros, es importantísimo la lectura, la comunicación y el debate en el aula, le debemos mucho de lo que somos a nuestras maestras y maestros”, expresó el mandatario este jueves.

