“Tlaxcoaque: Sitio de Memoria” fue anunciado para reivindicar y honrar a víctimas

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, anunció el memorial de los Sótanos de Tlaxcoaque (Foto: REUTERS/Henry Romero)

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el proyecto “Tlaxcoaque: Sitio de Memoria”, con el que se busca reivindicar y honrar la memoria de víctimas que fueron llevadas a los Sótanos de Tlaxcoaque para ser torturadas.

Este dos de octubre, la mandataria recordó que los sótanos de Tlaxcoaque fueron habilitados como centro de detenciones y tortura por cerca de 20 años, durante la “guerra sucia”.

Sheinbaum dijo que el proyecto participarán visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en un proceso inicial de reconocimiento de los sótanos. Tras ello la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina procederá a hacer un recuento de la memoria forense que pueda haber en el lugar y así también hacer justicia a las víctimas “y no solamente un Memorial”.

“El objetivo de la comisión es realizar las acciones que sean necesarias para el esclarecimiento de la verdad, e incurso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de lo que es la competencia de la administración pública federal, y, en su caso, iniciar ante las autoridades ministeriales judiciales de atención a las víctimas o aquellas, todas las acciones que sean necesarias para que haya justicia”, dijo.

La mandataria dijo que la CNDH intervendrá en el memorial (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Explicó que después de esos trabajos se iniciará el proceso colectivo para honrar la memoria de las víctimas que ya murieron hasta sus familiares y los propios sobrevivientes del Sótano.

“Es muy importante que hoy en este lugar donde estuvo la Dirección General de Policía y Tránsito, de lo que fue el Departamento del Distrito Federal, el brazo represor del gobierno a todos los movimientos democráticos en la Ciudad de México, vengamos a reivindicar la memoria y la dignidad de las víctimas y de los sobrevivientes de la tortura y los tratos degradantes que se dieron en este lugar, y que hoy queremos convertirlo en un sitio de memoria para reivindicar, justamente, esa lucha democrática que se construyó”, señaló.

La CNDH tendrá que ver en la intervención del memorial de las víctimas (Foto: Archivo)

Por su parte, Martí Batres, secretario de Gobierno, quien también estuvo presente en el acto, señaló que: “Podemos o no coincidir con diversas expresiones que se dan en la sociedad; expresiones ideológicas del más variado tipo, pero jamás, los gobiernos de la Cuarta Transformación, y me refiero al Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador y el Gobierno de la Ciudad que encabeza Claudia Sheinbaum. Jamás pensarán que la represión es una forma de solucionar un problema”.

Asimismo, Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, señaló que este memorial, junto al gobierno federal deben trabajar para que no haya más espacios de tortura.

“Necesitamos asegurarnos de que en nuestro país nuca vamos a tener otro centro de reclusión y tortura como éste”, sentenció.

La mandataria capitalina también recordó este 2 de octubre por el aniversario 52 de la matanza de Tlatelolco (Foto: EFE/José Méndez/Archivo)

Por otro lado, respecto al aniversario 53 de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, la mandataria expresó que es importante recordar estas fechas para no cometer el error de repetir la misma historia.

“Si olvidamos se repiten las mismas historias, un estado autoritario que fue capaz de acribillar y encarcelar a jóvenes que pedían democracia, que exigían la no represión, que estaban en contra de un Estado autoritario, y que lo que recibieron frente a la exigencia de diálogo público fue una traición y fueron balas. Un estado que no solamente olvidó a los jóvenes, no solamente les dio la espalda sino que estuvo o fue capaz de acribillarlos. Y esa historia de autoritarismo y represión se repitió durante décadas, no inició en el 68, venía de antes”, dijo.

En ese sentido, Sheinbaum mencionó que su gobierno promueve derechos, y una ciudad de derechos, que lo único que busca es una ciudad de libertades, en donde nunca más el Estado reprima a los jóvenes.





