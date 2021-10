“Si olvidamos se repiten las mismas historias”: Sheinbaum recordó la matanza de Tlatelolco a 53 años del hecho

La jefa de Gobierno recordó la matanza de Tlatelolco. REUTERS/Henry Romero

Este sábado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, asistió a la Plaza de Tlatelolco, en donde ofreció unas palabras, en el marco del 53 aniversario de la Matanza de Tlatelolco.

La jefa de gobierno comenzó su discurso mencionando “2 de octubre no se olvida”, y dijo que quería dedicar sus palabras, además de a los jóvenes, a Raúl Álvarez Garín y la Chata Campa.

“Y decimos no se olvida, porque si olvidamos se repiten las mismas historias, un estado autoritario que fue capaz de acribillar y encarcelar a jóvenes que pedían democracia, que exigían la no represión, que estaban en contra de un Estado autoritario, y que lo que recibieron frente a la exigencia de diálogo público fue una traición y fueron balas. Un estado que no solamente olvidó a los jóvenes, no solamente les dio la espalda sino que estuvo o fue capaz de acribillarlos. Y esa historia de autoritarismo y represión se repitió durante décadas, no inició en el 68, venía de antes”, dijo la mandataria capitalina.

Mencionó que esa historia, a pesar de una supuesta apertura democrática, continuó con una guerra sucia en contra de jóvenes que seguían luchando, desaparecidos y presos políticos. “Tiempo después la enseñanza de jóvenes que lucharon por la democracia, hizo que muchos jóvenes que nacimos en épocas posteriores, o que éramos pequeños en el 68 nos dieran la enseñanza para seguir luchando. Entonces luchamos por el derecho a la educación, salimos a las calles en este histórico 1985, durante el sismo, a darle la mano a nuestros hermanos, esta histórica plaza de Tlatelolco ha vivido diferentes tragedias, pero sus habitantes, quienes viven en estos edificios, son señal y son reflejo de lo que es el pueblo de la Ciudad de México, un pueblo solidario que siempre da la mano, que lo vivió en 1968 y en 1985″.

Este sábado se cumplen 53 años de la masacre a estudiantes.

Mencionó que en esa solidaridad, con la ausencia del Estado, en el terremoto del 85, muchos jóvenes aprendieron a luchar, y eso fue reflejado en un movimiento estudiantil que se encargó de luchar por el derecho a la educación en 1986 y 1987. “De ahí vino un movimiento que inicio en la lucha por la democracia que nos dejó 1968 y muchas historias previas que ha vivido esta ciudad, con los movimientos de los maestros, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento médico, el movimiento universitario, y de ahí desde 88 iniciamos una larga lucha por la democracia, y el primero de julio de 2018 triunfó un movimiento, un movimiento amplio que surgió de muchos y diversos lugares, pero que tiene un sello en muchos de nosotros, y es el movimiento estudiantil de 1968″.

Sheinbaum señaló que este nuevo momento histórico que se vive en el país no se pudo dar sin las luchas que mencionó, y particularmente a los jóvenes del 68 que fueron acribillados y asesinados en la Plaza de Tlatelolco.

“Esta nueva forma de gobernar, que acaba con la corrupción, que acaba con los privilegios, y que tiene por encima de todo la democracia y la no represión al pueblo, surge precisamente de ahí, y es el orgullo de lo que estamos viviendo hoy, la Cuarta Transformación de la República. Hablamos de la primera, la Independencia, la segunda, la Reforma, de la tercera, la Revolución, pero también tenemos que hablar de los grandes movimientos sociales que se gestaron en esta ciudad, ferrocarrileros, médicos, estudiantiles, que nos dieron la posibilidad de tener un gobierno distinto en este momento, y ahí ya no hay marcha atrás, porque ha habido una revolución de las conciencias, en donde el pueblo de México sabe que el derroche no tiene cabida en esta ciudad, que la represión no tiene cabida en esta ciudad”.

Recordó que el 5 de diciembre de 2018 que entró en funciones su gobierno, desapareció el Cuerpo de Granaderos, además recordó que la policía de la capital está en una capacitación intensa para que no vuelva a ser una policía represora.

Sheinbaum mencionó que su gobierno promueve derechos, y una ciudad de derechos, que lo único que busca es una ciudad de libertades, en donde nunca más el Estado reprima a los jóvenes.

