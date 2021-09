“La pura escenografía”: Víctor Trujillo criticó la creación del Banco del Bienestar

Víctor Trujillo se lanzó contra la actual administración por la creación del Banco del Bienestar (Foto: Cuartoscuro)

El comunicador Víctor Trujillo se lanzó contra la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por la creación del Banco del Bienestar, inaugurado el pasado 29 de septiembre en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

A través de su cuenta de Twitter, el productor compartió una ilustración del caricaturista OBI, en el que se observa una ventanilla sostenida por varias tablas y con el logo del Banco del Bienestar.

Junto a la imagen, el comunicador aseguró que las rifas que realiza el mandatario federal de residencias y ranchos que pertenecieron a narcotraficantes, los espectáculos y las maquetas son decoraciones de lo que no será y no se pudo realizar durante su gestión.

“Maquetas, kermeses, rifas, melodramas de guiñol y otros datos… La pura escenografía de un gobierno que nunca se estrenó”, aseveró en su red social.

El comunicador aseguró que las rifas, los espectáculos y las maquetas son decoraciones de su gestión (Foto: Captura de Twitter)

Ante su publicación, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar; un seguidor afirmó que este gobierno no ha arrancado, pues hasta la fecha, “los únicos responsables de cómo estamos hoy son los gobiernos anteriores y Calderón. Mientras esperan a ver si las cosas mejoran para entonces empezar a gobernar. Se les va a ir el sexenio justificando”.

“Una tribuna muy costosa dirigida por un enano e insignificante mandatario que sólo ha hecho un circo, un show lleno de simulaciones y distractores. Esa ha sido su patética y limitada idea de gobernar”, arremetió otra internauta.

“Lleva 21 años en campaña, prometiendo, diciendo que puede resolver todo, y buscando a quien culpar”, continuaron las críticas al mandatario federal.

Loret de Mola declaró que las sucursales están en lugares remotos porque “en Palacio Nacional no pudieron conseguir terrenos gratis" (Foto: Presidencia de México)

Sin embargo, Trujillo no fue el único en arremeter contra la nueva creación del gobierno federal; el pasado 22 de septiembre, en su columna para El Universal, el periodista Carlos Loret de Mola describió las condiciones en las que se encuentran las sucursales del banco: no tienen luz, barda perimetral, agua ni drenaje, además, se localizan en lugares lejanos, en medio del campo o la carretera.

“No tiene bóveda, cajero automático y prácticamente no tiene personal. No cuenta con el sistema de ‘core bancario’ para realizar las operaciones y hasta le falta internet. Así están cientos de sucursales del Banco del Bienestar, creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador”, agregó.

Sobre la ubicación, Loret de Mola declaró que están en lugares remotos porque “en Palacio Nacional no pudieron conseguir terrenos gratis que esperaban que les donaran los ciudadanos, y terminaron construyendo muchas en medio de carreteras, del campo, etcétera.”

López Obrador afirmó que el Banco es “un sueño que se está convirtiendo en realidad" (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Por su parte, durante la inauguración de la nueva sucursal el Peñón en Gustavo A. Madero, López Obrador afirmó que el Banco es “un sueño que se está convirtiendo en realidad como muchos otros sueños que se están convirtiendo en realidad para el bien de nuestro pueblo. (…) Yo ya voy a recorrer el país los fines de semana como lo hago siempre para estar inaugurando sucursales”.

En compañía de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente explicó que las personas que reciben apoyos de los Programas para el Bienestar podrán cobrar sus becas, créditos a la palabra o sus pensiones en alguna de las sucursales.

Además, se podrá hacer el cobro de las remesas, los salarios de nóminas tanto del personal educativo como de los elementos de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.

