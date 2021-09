“Lo tengo muy claro”: AMLO anunció que se retirará de redes sociales al terminar su mandato

AMLO anunció que se retirará de redes sociales al terminar su mandato (Foto: EFE / Mario Guzmán)

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se retirará de las redes sociales al terminar su sexenio. Durante la conferencia de prensa matutina, el tabasqueño señaló que si el pueblo vota a favor de la continuidad de su mandato en marzo de 2022, terminará su periodo siendo un demócrata y no volverá a presentarse en ningún acto público.

En este sentido, señaló que si es invitado a alguna ponencia o conferencia, rechazará la convocatoria y se abstendrá de salir en fotografías. Luego de tres años de terminar su sexenio, dijo que publicará un libro, actividad a la que se dedicará cuando finalice su encargo al frente del gobierno de México.

“A finales de septiembre, si me dan el apoyo en marzo, para que yo continúe, me retiro. Y es retiro completo, nada de que lo invitan a dar una conferencia a la Universidad de la Ciudad de México, que lo invitan a un seminario sobre la reina de las maderas, no, nada, no vuelvo a participar, cancelo el feis (Facebook), el Twitter, mi teléfono, todo, no vuelvo a estar en un acto público, voy a procurar que no me tomen ninguna foto para estar completamente cómodo, no hace falta estarse rasurando todas las mañanas”, explicó López Obrador.

“Con los árboles, con los pájaros escribiendo y eso no para publicar cada año, no, voy a publicar saliendo a los tres años, para no tener nada que ver”

El presidente López Obrador señaló que si es invitado a alguna ponencia o conferencia, rechazará la convocatoria y se abstendrá de salir en fotografías (Foto: Reuters / Henry Romero)

En cuanto a las especulaciones sobre la persona que lo sucederá en el poder, el mandatario señaló que hay muchos candidatos de la 4T (cuarta transformación) que tienen cualidades necesarias para continuar con el cambio.

Así pues, dijo que contrario a lo que sucede con la oposición, son personas “responsables, sensatas, honestas e inteligentes”, quienes podrían tomar la estafeta en 2024.

“Vamos a entregar buenas cuentas, tenemos buenos relevos generacionales. La verdad que los que están en el movimiento de transformación y que pueden continuar con este proceso, todos son muy responsables, muy sensatos, muy inteligentes, honestos, eso lo celebro.

Estoy completamente satisfecho, contento, porque hay relevo, ese es un problema que tienen los conservadores, de dónde van a sacar si nadie quiere que los identifiquen con esos partidos”, indicó el presidente de la República.

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, se ha abstenido de realizar alguna declaración sobre sus intenciones de llegar a la presidencia (Foto: EFE)

López Obrador dijo que su único cuestionamiento al expresidente Benito Juárez es su apego al poder, pues algo que tiene claro es que no deben existir pretextos para permanecer en él.

No tener mucho apego al poder, no quedarnos mucho tiempo, no sentirnos insustituibles, no caer en el necesariato, no decir ‘me falta tiempo para terminar la obra’, no decir ‘solo yo, no hay otro’, eso lo tengo muy claro.

Ya en una ocasión, el tabasqueño había referido que la historia juzgará sus acciones, pues debe haber congruencia en los actos de un dirigente hasta el final de sus días. “Yo quiero terminar bien, seguir sirviendo al pueblo de México y cuando pase el tiempo, la gente va a juzgarnos, la historia nos juzgará y hay que esperarnos, porque falta mucho. En la política, se le juzga a un dirigente hasta sus últimos días, hasta que muere, porque puede ser que se actúe de manera consecuente, en un largo tiempo y luego se claudique, al final de la vida”, expresó.

Cabe recordar que el pasado 11 de julio, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, manifestó sus intensiones de llegar al poder en 2024. Por su parte, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, se ha abstenido de realizar alguna declaración al respecto, tal como sucede con Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, quien señaló que le interesaba “fantasear” con el tema.

