La historia detrás del supuesto esquema fraudulento de los hermanos Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga, así como la presentadora Inés Gómez Mont son prófugos de la justicia por su supuesta participación en actos ilícitos como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude.

De acuerdo con las autoridades, se trataría de una supuesta red de empresas fantasma que utilizaban como factureras, un negocio que los hermanos Álvarez Puga habrían aprendido desde hace algunos años.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, en su reciente columna para Eje Central, los hermanos Álvarez Puga fueron recomendados por un amigo suyo para trabajar con Sergio Castro en la década de los años 90.

Riva Palacio destacó que fue Sergio Castro quien inició con los sistemas de subcontratación en Petróleos Mexicanos (Pemex), mismo que más tarde fue empleado en otros sectores del gobierno y empresas privadas bajo el nombre de “outsourcing”.

Incluso aseguró el columnista que algunos de los políticos vinculados con este esquema fueron dos gobernadores de Chiapas, dos de Oaxaca, y hasta personas de Morena.

Sin embargo, este esquema que supuestamente utilizaba empresas fantasma para facturar y evadir impuestos a cambio de utilidades realmente millonarias, ahora es investigado por la ley con mano dura.

Víctor Manuel Álvarez Puga fue uno de los colaboradores más cercanos de Castro, quien ahora es perseguido por la justicia junto a su hermano Alejandro, y a Inés Gómez Mont.

Eran éstos quienes supuestamente lideraban una red de las mencionadas compañías fantasma, con las que sus presuntos socios habrían evadido impuestos y lavado dinero.

Sin embargo, de acuerdo con lo que apuntó el periodista para Eje Central, el consejero jurídico de presidencia, Julio Scherer, los habría blindado con abogados para que no hubiera investigaciones en su contra. Este supuesto blindaje, apuntó el columnista, estuvo a cargo del abogado Guillermo Barradas.

Pero Scherer cometió un error, pues no contó con que a su salida por renuncia, el fiscal Alfredo Higuera Bernal, en colaboración con Alejandro Gertz Manero, de la Fiscalía General de la República (FGR), comenzaran a repartir órdenes de aprehensión por una investigación que llevaba tiempo articulando en contra de la familia Álvarez Puga.

Inés Gómez Mont desmiente acusaciones en su contra

Fue la noche del 28 de septiembre cuando Inés Gómez Mont rompió el silencio alrededor del caso, y a través de las redes sociales dio su versión de los hechos.

“He guardado silencio por unos días para tratar de entender los hechos que se me atribuyen y concentrarme en mi defensa. A pesar de no tener acceso al expediente, quiero recalcar que soy inocente y no he cometido ningún delito”, comenzó a decir desde un comunicado en su cuenta de Instagram.

La ex conductora de Ventaneando ahondó estar al tanto de las acusaciones que se hacían en su contra en donde presuntamente recibió dinero de dos contratos públicos que acumulan una cantidad de 3 millones de pesos y estar relacionada con el narcotráfico.

“Esos hechos son absolutamente falsos. Es decir, sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista. Me parece una injusticia”, continuó y añadió: “Para ser clara, jamás me he robado un peso. Tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida”.

Gómez Mont señaló que es conductora de televisión y mamá, por lo cual no tendría razones para ser parte del crimen organizado. Pero señaló que escribía el comunicado temiendo que a partir de sus declaraciones, su proceso legal pudiera complicarse.

Inés remarcó que ella continuará trabajando con sus representantes legales para poder defenderse y así compartir de forma honesta los avances del caso

