Paso a paso: cómo fue la ruptura entre Mane y Jawy de Acapulco Shore

Mane y Jawy estuvieron muchos años juntos (Foto: Instagram/@jawymendez_oficial)

Manelyk González, mejor conocida como Mane, fue parte del elenco original de Acapulco Shore junto con Luis Alejandro Méndez (Jawy). Durante su participación en el reality de MTV ambos tuvieron un intenso romance que estuvo lleno de mucha polémica.

No obstante, fue en la temporada 7, que se transmitió en 2020, donde su relación se volvió aún más fuerte que antes, al punto en el que, durante el último episodio realizaron una ceremonia de “promesa” anunciando que se casarían próximamente.

Con este nostálgico cierre, los seguidores de la pareja quedaron consternados, pues ya no tendrían otra forma de seguir el avance de su amor. Sólo quedaron algunas pistas que los dos influencers mostraban desde sus redes sociales.

Mane y Jawy intercambiaron votos (Captura de pantalla)

Así, a mediados de 2021 se dio a conocer que Mawy había llegado a su fin. Pero los detalles quedaron al aire y nadie sabía la razón por la cual la pareja de comprometidos había decidido separarse. Fue hasta la llegada de Mane al nuevo programa, La casa de los famosos, que toda la verdad se destapó y, a continuación, te la contamos.

Mane recordó que Jawy le propuso matrimonio en un día muy especial para ella y, aunque no habían acordado más detalles de como sería la ceremonia, todo estaba formalizado.

“No pusimos fecha, pero me pidió matrimonio en enero, en mi cumpleaños. Solo quedé comprometida ya”, contó en el reallity de Telemundo.

Asimismo, en otro momento narró que esta no era la primera vez que estaba a punto de casarse y destacó que la relación con el ex Acapulco Shore no sólo fue muy larga, sino también inestable.

Jawy le propuso matrimonio el día de su cumpleaños (Foto: Instagram)

“Es mi tercer pedida fallida, hay una cuarta y la cuarta... ay, no la verdad ya me da igual. Antes decía: es que mi boda, mis hijos, no sé qué, mi casa, era mi máximo porque yo quería seguir el ejemplo de mis hermanas que es así, pero ya cuando te das cuenta de que ya no es para ti... ni fracaso ni nada, pero yo iba a ser infeliz, era muy infeliz. Con mi ex duré tres años con un break y dos años, o sea mi juventud”, dijo y añadió que todas las personas dejaban una enseñanza.

Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó entre los enamorados?

Durante su estancia en La Casa de los Famosos, Mane ha podido platicar en repetidas ocasiones con su amiga, Celia Lora, la cuál también participó como boss en Acapulco Shore y conoció de cerca a los integrantes de dicho programa.

Así, en una plática, la intérprete de Rico decidió contar algunos de los episodios violentos que vivió durante su larga relación.

Estoy platicando con alguien, pero en el antro, entonces hay música. ¿Pues no lo subió a Instagram? me grabaron y lo subió a Instagram así de: “Dense cuenta quién es”, como la perra. Y me puso una mi*rda como: “te me caíste, Cenicienta” y yo así de: “¿qué significa?”. Me marca al otro día: “hola, ¿cómo estás, te extraño”, ¿te digo qué le dije? nada, por qué porque a mí ya me da hueva. Pero ahí se pone a llorar en redes sociales de “ay, te extraño, pobre de mí”

el punto de quiebre fue -de acuerdo con Mane- una infidelidad por parte de Jawy (Foto: Instagram/@mawy_juntos)

De igual forma, en otra ocasión, Manelyk reveló cuáles eran las peleas que ambos solían tener durante el tiempo que vivieron juntos.

“Sus reclamos eran ‘pues es que a mí me gusta tener la cama tendida cuando llego a mi casa’, ah pues entonces tiéndela. “¿Sabes que hay en la alacena?” No, porque trabajo todo el día, porque pago para que vengan a hacer y no me interesa saber qué hay en la alacena. Esos eran sus reclamos”, le externó a Celia y continúo:

Le digo: “Contrátate una sirvienta o sácame de trabajar pero dame la vida que yo estoy acostumbrada y te juro que todos los días tienes la cama tendida”. Yo quería una familia, un novio, algo así normal, sencillo.

Pero, aunque estos conflictos ya afectaban la relación, el punto de quiebre fue una infidelidad por parte de Jawy y el encubrimiento de los demás integrantes de Acapulco Shore.

Los amigos de Jawy estaban enterados de lo sucedido (Foto: Instagram/@acapulcoshore)

La influencer apuntó que, después de cortar con su ex prometido, tanto Karime como otros de sus amigos decidieron apoyarlo a él.

“La que se va a tener que mover soy yo y no me molestaría, en un momento si dije ‘es mi banda, es mi gente, son mis amigos, es con los que he estado los últimos diez años de mi vida’, pero después dije: ‘si tiene que ser así y tiene que pasar a la v*rga’” sentenció.

Mane remarcó que hubo un momento en que habló con Jey, pero que sólo sirvió para darse cuenta que ya estaba enterado de todo.

“Yo hable con Jey otro día, yo le dije: ‘no sabes todas las cosas que hizo tu amigo’ y le digo: ‘yo tengo videos, yo tengo fotos, tengo dms, tengo todo ¿Y sabes qué me dijo el idiota?: ‘pues sí, ya sé, yo también vi’ De su propia boca. Es un ciclo que no me duró para siempre y ya a la ch*ngada. Con Potro no es así porque él es punto y a parte”, concluyó la influencer.

Es así como una de las participantes más emblemáticas de Acapulco Shore, no sólo podría abandonar para siempre sus lazos románticos con Jawy, sino que su amistad y participación con los demás miembros del show, también podría estar llegando a su fin.

