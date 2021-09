Cuáles son los beneficios que ofrece el Banco del Bienestar

En el Banco del Bienestar podrás pagar servicios del hogar y retirar el dinero que dan los diversos programas sociales (Foto: CUARTOSCURO.COM)

Este miércoles 29 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguraron la primer sucursal del Banco del Bienestar en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante su discurso, López Obrador destacó que será el banco con más sucursales en el país, así como también habló sobre el mecanismo con el cual se manejarán los recursos que serán entregados a la sociedad mexicana.

“Va a ser el banco con más sucursales en todo México, el Banco del Bienestar. Vamos a ir por partes. Primero, lo que debemos procurar es que el Banco del Bienestar funcione bien y se disperse el apoyo dirigido a la gente, y una vez que consolidemos ese mecanismo de dispersión de fondos, entonces sí ya vamos con remesas”, indicó el Jefe del Ejecutivo.

La Jefa de Gobierno junto con el presidente AMLO inauguraron una nueva sucursal del Banco del Bienestar. (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Asimismo detalló que durante el 2021 se dispersaron 350 mil millones de pesos para los programas de Bienestar, monto que aumentará en los próximos años en beneficio de cerca de 25 millones de personas.

“El año que viene van a ser 450 mil millones y en el 2023 pues como 600 mil millones. ¿Por qué va a aumentando? Porque ya está en la Constitución, se estableció que son derechos de los ciudadanos, la pensión, las becas, y cada año tienen que ir aumentando. Está en la Constitución, eso lo logramos, no es un programa, ya son derechos de los ciudadanos, y en la Constitución se establece en un transitorio que nunca puede considerarse menos presupuesto de un año para otro para garantizar estos derechos”, sentenció.

De acuerdo con su página oficial, el Banco del Bienestar promueve y facilita el ahorro entre los mexicanos, dentro y fuera del país, así como el acceso al financiamiento de primer y segundo piso de forma equitativa para personas físicas y morales, impulsando así la inclusión financiera, misma que realiza con perspectiva de género y tomando en cuenta a comunidades indígenas.

AMLO señaló que será el banco con más sucursales en el país (Foto: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

Todos aquellos que abran una cuenta en el Banco del Bienestar podrán pagar servicios como luz, agua, tenencia vehicular, predial, por mencionar algunos.

Por otra parte, también serás candidato a recibir el apoyo económico de los siguientes programas sociales:

Beca de educación básica

Beca de educación media superior (Jóvenes Construyendo el Futuro)

Programa de mejoramiento urbano

Ayuda Sembrando Vida

Programa Nacional de Reconstrucción

Pensión para los adultos mayores

Pensión para el bienestar para las personas con discapacidad

En el Banco del Bienestar podrán pagar servicios básicos del hogar (Foto: Banco del Bienestar)

Lamentablemente, desde el año pasado el Banco del Bienestar tomó la decisión de ya no otorgar más préstamos, el principal problema para frenar los créditos en beneficio de los ciudadanos fue la morosidad.

Según estadísticas del segundo trimestre de la institución financiera, el índice de morosidad reflejó 19.9%, es decir, uno de cada cinco créditos no se están pagando.

En tanto, durante el mes de agosto, el Banco del Bienestar alertó sobre un posible fraude, ya que ciberdelicuentes otorgan créditos falsos a su nombre.

Desde 2020, el Banco del Bienestar ya no otorga prestamos (Foto: CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con el diario el Sol de México, además de que el comportamiento por parte de los usuarios de no pagar, podría estar ligado a la pandemia de COVID-19, también la institución financiera se encuentra arrastrando deudas crediticias de más de un año.

“Si no da crédito, entonces, ¿cuál es su función? Si ya no presta y sólo capta dinero, no va a llegar lejos, porque la gente ahorra para buscar créditos”, expresó Pablo Cotler, académico del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana.

