Por morosidad: revelaron que el Banco del Bienestar dejó de dar préstamos personales

A raíz de la pandemia de COVID-19, que se mantiene afectando al país desde el año pasado, se deterioró la economía y ocasionó la distribución de algunos créditos, incluidas algunas instituciones bancarias como son la del Banco del Bienestar (Banbien).

Sin embargo, el Banbien tomó la decisión de ya no otorgar más préstamos desde 2020, pero ¿Cuál es la razón?

Resulta que el principal problema para frenar créditos en beneficio de los ciudadanos es la morosidad.

Según estadísticas del segundo trimestre de la institución financiera, el índice de morosidad reflejó 19.9%, es decir, uno de cada cinco créditos no se están pagando.

Y es que de acuerdo con el diario el Sol de México, además de que el comportamiento por parte de los usuarios de no pagar, podría estar ligado a la pandemia de COVID-19, también la institución financiera se encuentra arrastrando deudas crediticias de más de un año.

Según la institución, se encuentra cargando con financiamientos desde que era el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

El retraso se ve reflejado en las cifras, pues entre el segundo trimestre del año pasado y el mismo periodo de 2021, la cartera vencida incrementó 124%.

“Si no da crédito entonces cuál es su función. Si ya no presta y sólo capta dinero, no va a llegar lejos, porque la gente ahorra para buscar créditos”, expresó Pablo Cotler, académico del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana.

Advierten de fraude

En tanto, el Banco del Bienestar alertó hace unos días sobre un posible fraude, ya que ciberdelicuentes otorgan créditos falsos a su nombre.

Por ello, la institución bancaria advirtió sobre el reciente modus operandi que están realizando algunas personas con la promesa de dar un crédito o apoyo en efectivo.

Por medio de redes sociales alertó a la población sobre facilitar un presunto financiamiento. “Recuerda que, por el momento, el Banco del Bienestar no está otorgando ningún tipo de crédito ni préstamo”.

Asimismo, reiteró que la manera de trabajar de los malhechores es exponer presuntas plataformas web a su nombre.

“Páginas como éstas son un intento de fraude. No caigas en trampas, revisa el dominio correcto de nuestras páginas y redes sociales verificadas”, insistió.

Y es que los ciberdelincuentes solicitan el correo electrónico de la víctima al ingresar a la supuesta página clonada del “Banco del Bienestar”, además piden compartir la imagen de una identificación oficial como el INE.

El banco explicó también que no cuenta con intermediarios, no ofrece tarjetas, apoyos económicos ni ninguna otra cosa por parte del Gobierno, ya que no hay representantes ajenos al personal que labora en sus sucursales y oficinas de la Ciudad de México o en los estados de la República Mexicana.

Por otra parte, a mediados de junio el Banco del Bienestar dio a conocer una nueva estrategia para hacer llegar recursos de una manera fugaz desde Estados Unidos al país vecino.

De acuerdo con autoridades financieras, la iniciativa consiste en bancarizar a los migrantes mexicanos que residen en EEUU, por medio del Banco del Bienestar, para que autorice la apertura de cuentas bancarias.

La idea es reforzar el mecanismo de servicios financieros, con el objetivo de que el envío de remesas a México se realice de manera más sencilla, segura y económica.

