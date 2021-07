Banco del Bienestar alertó sobre un nuevo fraude de crédito

Advirtieron que el banco no otorga ayudas económicas. (Foto: Cuartoscuro)

A raíz de la pandemia de COVID-19, se ha desatado una crisis económica en el país, lo que provocó la necesidad de conseguir dinero. Sin embargo, esta situación fue también aprovechada por delincuentes que ofrecen créditos falsos a nombre del Banco del Bienestar.

En ese sentido, la institución bancaria advirtió sobre el reciente modus operandi que están realizando algunas personas con la promesa de dar un crédito o apoyo en efectivo.

Por medio de redes sociales alertó a la población sobre facilitar un presunto financiamiento.

“Recuerda que, por el momento, el Banco del Bienestar no está otorgando ningún tipo de crédito ni préstamo”.

Ejemplo de la página. (Banco del Bienestar)

Asimismo, reiteró que la manera de trabajar de los malhechores es exponer presuntas plataformas web a su nombre.

“Páginas como éstas son un intento de fraude. No caigas en trampas, revisa el dominio correcto de nuestras páginas y redes sociales verificadas”, insistió.

Y es que los ciberdelincuentes solicitan el correo electrónico de la víctima al ingresar a la supuesta página clonada del “Banco del Bienestar”, además piden compartir la imagen de una identificación oficial como INE.

El banco explicó también que no cuenta con intermediarios, no ofrece tarjetas, apoyos económicos ni ninguna otra cosa por parte del Gobierno, ya que no hay representantes ajenos al personal que labora en sus sucursales y oficinas de la Ciudad de México o en los estados de la República Mexicana.

La institución aseguró que no trabaja con intermediarios. (Foto: Cuartoscuro)

Tarjeta de débito para migrantes

Por otra parte, a mediados de junio el Banco del Bienestar dio a conocer una nueva estrategia para hacer llegar recursos de una manera fugaz desde Estados Unidos al país vecino.

De acuerdo con autoridades financieras, la iniciativa consiste en bancarizar a los migrantes mexicanos que residen en EEUU, por medio del Banco del Bienestar, para que autorice la apertura de cuentas bancarias.

La idea es reforzar el mecanismo de servicios financieros, con el objetivo de que el envío de remesas a México se realice de manera más sencilla, segura y económica.

Las familias podrán acceder a las remesas a través de 2,399 puntos de atención, que engloban sucursales del banco del Bienestar, sociedades financieras, por medio de oficinas de Telecomm, entre otros.

Entregan tarjetas para envío de remesas en EEUU. (Foto: Banco del Bienestar)

Las acciones para reforzar y ampliar la cobertura de servicios financieros, a fin de que los envíos de los connacionales en EEUU hacia sus familias en México sea mejor, se encuentran encabezadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco del Bienestar y la Asociación de Bancos de México (ABM).

Por su parte, las autoridades financieras también trabajan en la implementación de otras acciones en beneficio de los migrantes, tales como:

La apertura de cuentas en pesos a través de instituciones de crédito y de fondos de pago electrónico, con el objetivo de recibir remesas electrónicas al mismo tipo de cambio que el aplicable para cargos a tarjetas de crédito y débito.

La implementación de una aplicación especial y plataforma web desarrollados por el Banco de México, su función será revelar centros de canje de divisas y la ubicación geográfica de las sucursales más cercanas a través de “Ubicanje-Banxico”, entre otras.

En ese sentido, la ABM aseguró su compromiso para que instituciones de crédito adopten e impulsen estas medidas, de tal forma que las personas migrantes y sus familias puedan tener acceso al mejor tipo de cambio que les ofrezca su banco, donde sea que requieran disponer de los recursos de sus remesas dentro del territorio nacional.

Explicó que el objetivo de las nuevas acciones es disminuir la disparidad en los tipos de cambio que pueden obtener las personas migrantes y sus familiares en diversas regiones del país.

SEGUIR LEYENDO