Conaculta: más de 5 mil bienes arqueológicos han sido repatriados a México

Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, informó que 5 mil 746 bienes han sido repatriados a México desde 2018, de los cuales, 5 mil 149 son arqueológicos y 597 históricos.

En la conferencia de prensa matutina, la funcionaria detalló que se han logrado suspender subastas de piezas nacionales, por lo cual exhortó a autoridades y coleccionistas extranjeros a suspender las actividades que lucren con los patrimonios culturales e históricos de México.

“El patrimonio no se vende, se ama y se defiende. No se puede amar lo que no se entiende”