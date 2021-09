“Tramposos, engañosos, cínicos”: Vicente Fox se lanzó contra MORENA y la 4T por caso de Sandra Nelly “N”

El panista se pronunció en contra de MORENA por el caso la diputada poblana Sandra Nelly "N" detenida por posesión de armas de uso exclusivo del ejército (Foto: Bloomberg / Morena)

El panista Vicente Fox Quesada nuevamente utilizó su cuenta oficial de Twitter para pronunciarse en contra del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de la llamada “Cuarta Transformación”, encabezada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El comentario del ex presidente mexicano surgió luego de la difusión de algunas imágenes en las que el coordinador del partido guinda en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aparece acompañado de la diputada poblana Sandra Nelly Cadena, quien fue detenida por posesión de armas de uso exclusivo del ejército.

En este contexto, el blanquiazul lanzó una serie de calificativos sobre el caso y exhortó a la ciudadanía a ser exigentes con el Gobierno de México. “Tramposos, engañosos, cínicos, corruptos. 4T+MORENA + GNO. ¡Abre los ojos México! ¡Seamos exigentes! ¡Ya basta!”, escribió Fox Quesada y compartió la noticia sobre el posterior deslinde de Mier Velazco.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla, la morenista Sandra Nelly “N” fue detenida junto con su esposo y ex policía federal, Juan Portilla García, durante un cateo realizado en su domicilio, localizado en la colonia Providencia, Tecamachalco. La pareja de Cadena Santos se desempeñaba como Policía Federal y fue separado de su cargo por presuntas prácticas desleales.

El ex presidente mexicano nuevamente se lanzó en contra de Morena y de la 4T (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

Tras darse a conocer esta información, comenzaron a circular fotografías donde Mier Velazco y Cadena Santos aparecen acompañados. Ante esto, el morenista señaló que las fotografías publicadas en la prensa nacional están relacionadas con eventos de la campaña que emprendió con cientos de personas en varias entidades federativas del país.

Además de pronunciarse sobre este caso, Fox Quesada comparó, mediante un video, a la administración obradorista con Venezuela y exhortó a sus seguidores a compartirlo con “cinco personas y otra persona de otro estado”. Al clip agregó el siguiente mensaje: “Nunca está por demás reflexionar, ¿a dónde nos llevan? ¡Las casualidades no existen!”.

Los comentarios a su publicación no se hicieron esperar y varios internautas se burlaron del blanquiazul. “Mira, Chente, ya sabíamos que estabas loco, pero acusar solo por coincidir en una palabra te eleva a caso psiquiátrico”, “Vicente, ¿ya estás fumando?”, “Increíble la ignorancia, por eso nunca hubo logros en la nación” y “Ay sí, Vicente Fox. ¿Sigues con tu “AMLO, peligro para México? Ya cámbiale”, fueron algunos de los comentarios que recibió el panista.

El panista se pronunció en contra de la FGR tras la solicitud de aprehensión en contra de 31 integrantes del Conacyt (Foto: Cuartoscuro)

Fox también se pronunció por la investigación contra investigadores del Conacyt

Luego de darse a conocer el fallo de un juez en contra de las 31 órdenes de aprehensión que pretendía girar la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de científicos e investigadores del Conacyt, personajes de la vida política de México reaccionaron enérgicamente. Tal fue el caso de Vicente Fox Quesada, quien no sólo se refirió con palabras altisonantes en contra del gobierno de la Cuarta Transformación y sus instituciones, también apoyó al rector del a UNAM, Enrique Graue.

“Canijos: el gobierno, la 4t y su gobierno. A los criminales abrazos y a los científicos cárcel. No tienen madre!!”, fue un primer comentario que hizo el ex político abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN). La frase además, fue una parodia a uno de los lemas más conocidos de AMLO con respecto al cese de la violencia en México: “Abrazos, no balazos”.

Asimismo, compartió la entrevista de Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la que asegura que la persecución legal contra los científicos es un “despropósito” y algo “inconcebible”. “Qué manera tan decente llamarle despropósito a una verdadera chingadera”, escribió Vicente Fox en su cuenta de Twitter oficial.

