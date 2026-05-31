México

Continuarán las lluvias intensas en el sur y sureste de México: persiste onda de calor en 11 estados

La interacción de la onda tropical número 3 con una circulación ciclónica provocará lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible caída de granizo

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Inundaciones Edomex caos vial lluvias
Se esperan lluvias intensas, descargas eléctricas, granizadas en diversas entidades del país (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

México enfrentará un fin de semana con condiciones meteorológicas extremas debido a la interacción de diversos sistemas atmosféricos que generarán lluvias intensas, descargas eléctricas, granizadas y fuertes rachas de viento en distintas regiones del territorio nacional.

Durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste mexicano, en combinación con la onda tropical número 3 frente a las costas de Oaxaca, canales de baja presión y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el mar Caribe, favorecerá precipitaciones de gran intensidad.

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Las entidades más afectadas serán Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, donde se prevén lluvias intensas que podrían generar inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos. Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes en Guerrero, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Además de las precipitaciones, las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica frecuente y caída de granizo, especialmente en regiones del sur y sureste del país.

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Norte y centro del país también registrarán lluvias

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clima Conagua (@conagua_clima/X)

Por otra parte, una línea seca ubicada en el norte de México interactuará con un canal de baja presión que se extiende desde el norte hasta el centro del territorio nacional, así como con condiciones de inestabilidad atmosférica.

Esta combinación provocará lluvias y chubascos en diversas entidades del norte, centro y occidente del país. Entre los estados con mayores acumulados destacan Zacatecas, San Luis Potosí y Puebla, donde se pronostican lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

En Coahuila también se mantiene la vigilancia debido a la posibilidad de rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora, así como la eventual formación de torbellinos en la zona norte de la entidad.

Pronóstico para el domingo: continúan las precipitaciones

Para este domingo, la circulación ciclónica continuará afectando el sur y sureste de México, manteniendo su interacción con la onda tropical número 3, la cual se desplazará al sur de Guerrero.

Las lluvias más intensas se concentrarán nuevamente en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También se prevén lluvias muy fuertes en el centro de Veracruz.

Las precipitaciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves en zonas montañosas y reducción de visibilidad en carreteras, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones.

Mientras tanto, la línea seca en el norte del país continuará interactuando con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y un canal de baja presión, favoreciendo lluvias fuertes en estados del norte y occidente de la República Mexicana.

Onda de calor seguirá afectando gran parte del país

Clima Valle de México CDMX Edomex
Altas temperaturas en diversas entidades del país (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

A pesar de las lluvias, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas elevadas en gran parte del territorio nacional.

La onda de calor persistirá en regiones de Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde se esperan ambientes calurosos a muy calurosos durante las horas de mayor radiación solar.

Las autoridades meteorológicas informaron que la onda de calor concluirá en Morelos a partir de este domingo; sin embargo, en el resto de las entidades mencionadas continuará generando temperaturas elevadas y riesgo para grupos vulnerables.

Autoridades llaman a mantenerse informados

Ante este panorama meteorológico, Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada a través de los avisos oficiales, evitar cruzar corrientes de agua durante las lluvias, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar precauciones en zonas propensas a inundaciones o deslaves.

El pronóstico indica que las lluvias intensas continuarán durante los próximos días en el sur y sureste del país, mientras que el calor extremo seguirá presente en varias regiones del occidente y norte de México, configurando un escenario climático complejo para el cierre del fin de semana.

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