AMLO aseguró que no existe problema con EEUU tras pedirle terminar el bloqueo a Cuba, los conservadores “se van a quedar con las ganas”

Foto: REUTERS / Gustavo Graf/ Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que México mantiene muy buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, por lo que aseveró que el hecho de que haya pedido el fin del bloqueo económico a Cuba por parte de Estados Unidos, no afecta de ninguna manera la relación con el vecino país del norte.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador insistió que aunque sus adversarios conservadores quisieran que se tuviera problemas con la Unión Americana, esto no va a suceder.

“(...) Entonces no hay ningún problema. Quisieran nuestros adversarios los conservadores que nos peleáramos, pero se van a quedar con las ganas, no va a ser así. ¿Que no les gustó que se haya invitado al presidente de Cuba?, pues no tienen razón porque nosotros tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba como tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos (...)”, enfatizó.

“(...) Entonces invitamos al presidente Díaz-Canel al desfile del 16 de septiembre y ahí hablamos que nosotros queremos que se levante el bloqueo a Cuba. Esto no es novedad, esto lo ha solicitado México y otros países desde hace mucho tiempo. Cada vez que hay una asamblea en la ONU se toca el tema y todo los países con excepción de uno o dos de los cerca de los 200 países que pertenecen a la ONU votan a favor de que se levante el bloqueo a Cuba, casi unánime”, señaló.

Información en desarrollo...