“Se han adueñado de ellas”: Fernández Noroña arremetió en contra del PRI y el PAN por universidades públicas

Fernández Noroña mencionó que tanto el PRI y el PAN han creado mafias dentro de las universidades públicas (Foto: Twitter/DiputadosPTLXIV)

Durante la comparecencia de este jueves del titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, en la Cámara de Diputados, el legislador del PT, Gerardo Fernández Noroña, se lanzó en contra de las bancadas del PRI y el PAN, luego de que mencionara que dichos partidos han creado “mafias” dentro y fuera de las universidades públicas.

“Yo creo que debemos mejorar la inversión en las universidades para lograr que ningún joven, ninguna joven sea rechazada de las universidades públicas del país. Debemos lograr ese objetivo y debemos correr a las mafias que el PRI y el PAN han hecho de las universidades públicas, que se han adueñado de ellas y que tienen universidades patito entorno a estas universidades de las cuales han ahogado ”, aseveró Fernández Noroña durante su intervención.

Asimismo comentó que tanto el poder Legislativo como el Ejecutivo deben de dar más apoyos a los jóvenes de escasos recursos que desean empezar o seguir con su formación académica.

El diputado del PT señaló que se debe de crear más apoyos a jóvenes de escasos recursos (Foto: UNAM /CUARTOSCURO.COM)

Además propuso que las instituciones educativas sean las encargadas de alimentar a los estudiantes de manera integra.

“Tenemos que lograr que en las escuela públicas se les de desayunar, de comer, de almorzar a los niños, no la lechita pedorra y la galleta que ustedes daban sino verdaderamente darle alimento”, señaló ante los panistas y priistas.

Cabe mencionar que durante su intervención fue constantemente interrumpido por parte de una diputada de Acción Nacional, ante ello pidió que respetaran sus argumentos y recreó una seña obscena que anteriormente ya le habían hecho mientras se encontraba en la tribuna.

El petista propuso que las escuelas sean quienes alimenten a los estudiantes (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

“Esa es la hipocresía de Acción Nacional, esa es la doble moral y la majadería. Somos pares, aguanten los argumentos, somos pares, llegamos por el voto de la gente, somos pares, merecemos todo el respeto a la dignidad como legisladores y legisladores que somos y somos pares y estamos obligados a servir al pueblo de México y no a los intereses bastard*s a los que ustedes representan, que son el negocio al cobijo del poder, la corrupción, el saqueo el remate del patrimonio nacional. Vende patrias, es lo que son y traidores al pueblo. Se los he dicho y se los repito. Están en el basurero de la historia, del que no podrán salir nunca más”, sentenció.

Por su parte, la diputada Sarahí Gómez exigió del petista “una disculpa a los mexicanos por su comportamiento insultante”.

La legisladora lamentó que, con temas tan relevantes para el país, “Fernández Noroña prefiera usar la tribuna para difamar e insultar a sus compañeros”.

La disputa inició en 2019 cuando la diputada panista Sarahi Gómez le hizo una seña obscena a Noroña (Foto: Cuartoscuro)

El pasado 24 de septiembre del 2019, en el marco de la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Educativa, se enfrentaron diputados panistas con integrantes de la Cuarta Transformación.

Todo comenzó cuando Fernández Noroña pidió la palabra antes de aprobar el acta de la sesión anterior e hizo un reclamo al coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y notó que la diputada Sarahi Gómez le hizo una seña obscena.

“Serénense, compañeros, compañeras. ¿Quieren que les diga qué diputada fue?, se los digo con mucho gusto. Annia fue la diputada panista que me enseñó los problemas de artritis que tiene, y que siendo muy joven debería ser atendida”, expresó en ese entonces.

Al finalizar, el petista se envalentonó y bajó desde la tribuna por el lado de la bancada panista. Al bajar, Ricardo Flores Suárez lo encaró. Fernández Noroña intercambió gritos con los panistas y se fue a su curul junto a Reginaldo Sandoval.

